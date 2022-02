El pasado 7 de febrero, el grupo británico Coldplay presentó el videoclip oficial de “Let Somebody Go”, su nuevo y conmovedor tema al lado de la nominada a los premios Grammy Selena Gomez.

Esta nueva colaboración musical llega acompañada de un video, inspirado en Escher, que fue dirigido por Dave Meyers y co-concebido y bajo la coreografía de Yoann Bourgeois.

“Let Somebody Go” se desprende del exitoso álbum “Music Of The Spheres” de Coldplay, el cual ya ha superado los mil millones de streams en todas las plataformas digitales.

Este sencillo sucede a “My Universe”, que hizo historia como el primer #1 de la lista Billboard Hot 100 por dos artistas líderes, Coldplay también se convirtió en la primera banda británica en debutar en el #1 de Hot 100 con una colaboración.

Cabe señalar que en marzo, la banda iniciará su tour mundial en Costa Rica. Con esta gira, Coldplay visitará otros países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Chile y Perú.

El espectáculo, que tendrá lugar el 20 de septiembre en el Estadio Nacional, forma parte de la segunda fase del paso de la banda por Latinoamérica. La telonera de dicho show será Camila Cabello.

