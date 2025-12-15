La icónica cantante y compositora estadounidense Debbie Gibson, figura indiscutible del pop juvenil de los 80s y principios de los 90s, llegará por primera vez a nuestro país para ofrecer un concierto imperdible el 03 de febrero del 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós.

Para toda una generación, Debbie Gibson representa esa mezcla perfecta entre rebeldía adolescente, romanticismo y brillo ochentero.

Con hits como ‘Only in My Dreams’ ‘Lost in Your Eyes’ y ‘Electric Youth’ marcó la banda sonora de miles de adolescentes alrededor del mundo.

Gibson no solo fue ídolo juvenil, también hizo historia al convertirse en la artista más joven en escribir, producir e interpretar una canción número uno en los Billboard, un logro que consolidó su talento desde muy temprano.

Su llegada a Lima promete transportar al público a una era en la que los cassettes, los programas musicales en TV y las baladas pop marcaban tendencia mundial.

Trascendió generaciones

Aunque su fama explotó en los 80s, Debbie Gibson ha mantenido una carrera activa y diversa. Además de su faceta como cantante, ha brillado como actriz en Broadway, participando en producciones como ‘Les Misérables’ ‘Beauty and the Beast’ ‘Chicago and Grease’, entre otras.

En los últimos años, su música ha experimentado un resurgimiento gracias al revival ochentero que domina playlists, conciertos y festivales en todo el mundo.

Nuevas audiencias descubren sus clásicos en plataformas digitales, mientras sus fans de siempre reviven emociones y recuerdos asociados a su inigualable estilo musical.

El concierto en el Coliseo Dibós será la oportunidad perfecta para escuchar versiones renovadas de sus éxitos más emblemáticos y qué hasta la fecha se mantienen vigentes, además de nuevos temas incluidos en sus recientes producciones musicales.

La puesta en escena de esta gira combina intimidad, storytelling y un setlist que juega con los grandes momentos de su carrera.

Los asistentes podrán disfrutar de baladas icónicas, temas pop llenos de energía y aquellos clásicos que marcaron la cultura musical de los 80.

El anuncio de su llegada ha despertado entusiasmo entre los seguidores peruanos, quiénes la recuerdan con cariño y nostalgia.