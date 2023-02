El Cuarteto Continental, uno de los grandes exponentes de la cumbia peruana, está de regreso con un tema que, además, rinde homenaje a una persona importante en su historia: el fallecido productor musical Alberto Maraví, de Infopesa, sello en el que se grabaron sus grandes éxitos, así como el de otros grandes del género tropical peruano como Armonía 10, Los Mirlos, Grupo 5 y Agua Marina.

“Con la partida de Alberto Maraví pensamos que sería propicio esperar un tiempo para recuperar esa inspiración y preparar un tema inédito que transmita alegría, unión y baile, esto es algo que hubiese querido mi padre y fue con ese objetivo que nace ‘Costa, Sierra y Montaña’”, cuenta Juan Ricardo Maraví, actual director del sello musical Infopesa y quien hace su debut como productor y compositor con este tema que marca el retorno de los llamados ‘Reyes de las Cumbias Pegaditas’.

“Costa, Sierra y Montaña es un tema que nació orgánicamente, pensé que si el grupo regresaba, tendría que ser con un tema alegre que de alguna manera indirecta rinda homenaje al legado de mi padre”, indica Maraví en nota de prensa sobre el lanzamiento de la canción escrita junto con Alonso Bentín.

“Estábamos con Alonso hablando sobre las palabras que más usaba mi papá y me acordé de su clásica frase: Infopesa y El Cuarteto sonarán siempre por Costa Sierra y Montaña, y así surgió el título. Luego, me puse a escribir y a imaginar a mi padre hablándole a la música, pero con una letra que sea universal y que pueda tener varias interpretaciones. Por ello, al escuchar el tema podría entenderse de mil maneras y esto es algo que me entusiasma mucho”, dice Maraví sobre la canción que cierra con un ‘sample’ de la voz de Alberto Maraví extraído de una entrevista que data de los años 80.

Pueden ver el video oficial del tema en YouTube.

También está disponible en las principales plataformas musicales.

Además… Dónde comprar El single de "Costa, Sierra y Montaña" también será editado en formato 45 RPM en vinilo próximamente.