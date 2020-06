El cantante español Enrique Bunbury presentó su más reciente trabajo, ‘Posible’, en una rueda de prensa virtual con periodistas de Latinoamérica, en la que estuvo incluido El Comercio. Bunbury conversó sobre el disco, el futuro que le espera la industria musical tras la pandemia del COVID-19 y más.

“Mis dos últimos discos: ‘Palo Santo’ y ‘Expectativa’ tenían una mirada puesta en lo social. ‘Posible’ es un disco más personal, introspectivo. Es un álbum más personal que refleja como veo mucha de las cosas que estamos viviendo respecto al mundo que nos toca”, explica Bunbury sobre su última producción.

Agrega: “Estar abierto a todas esas posibilidades es un aspecto básico para enfrentarme a la canción y hacer nuevos discos, porque he grabado muchos álbumes y pensar que por delante quedan nuevas aventuras que puedan ser interesantes y sorprendentes para el público y para mí, es el motor por el que sigo haciendo canciones”.

Enrique Bunbury presentó su disco 'Posible'. (Foto: Warner Music)

Sobre cómo después de tantos años encuentra nuevas formas para seguir transmitiendo emociones a través del sonido, el artista responde y confiesa: “Para mí hay dos partes importantes: por un lado, está la creación de las canciones y que la capacidad de expresarme siga estando vigente en mí. Lo otro es seguir disfrutando con los lanzamientos discográficos de mis compañeros. Escuchar lo que la gente hace hoy en día es muy importante. No soy una persona que esté escuchando música clásica, o algo concreto del pasado constantemente. Mi tiempo lo dedico a escuchar discos que han salido este año. Estoy atento a lo que hacen otros, es un constante reto para estar a la altura del talento de los demás”.

Contrario al nombre que lleva su disco, con la inminente pandemia que ha detenido al mundo. Enrique Bunbury asegura que antes del COVID-19 nunca se había sentido tan imposibilitado para ejercer su trabajo. “Todo lo hemos tenido que mover, por la imposibilidad de no poder cruzar fronteras, las diferentes normativas, la reducción de los aforos, la distancia social”, dice.

Enrique Bunbury presentó su disco 'Posible'. (Foto: Warner Music)

El exlíder de Héroes del silencio anhela que pronto el mundo sea un lugar donde vuelvan a existir los abrazos. “Quiero que el futuro cuente con abrazos y cercanías. No quiero que mi hija vaya a un colegio donde haya mascarilla y distancia social. No quiero que viva esa mierda”, declara.

“El ser humano se tiene que abrazar, tiene que estar cerca uno de los otros, en un futuro nos vamos a poder tocar, no vamos a vivir en burbujas, vivir así es una idiotez, podemos hacerlo en una época concreta, pero hacia donde tiene que ir el ser humano es a estar en contacto los unos con los otros porque somos seres sociables”, agrega.

Respecto a cuánto ha afectado la pandemia a la industria musical el interprete de “Como un millón de dólares” afirma que ahora mismo está semiparalizada y reflexiona sobre lo que pasará: “No sabemos cuáles son las consecuencias todavía, ni qué regulaciones habrá. No sabemos en qué mundo vamos a habitar cuando salgamos de esta cuarentena forzosa. Lo que se espera es recuperar lo bueno y mejorar lo malo. Estos momentos de crisis tan aguda son buenos para cambiar y mejorar como especie”.

Enrique Bunbury presentó su disco 'Posible'. (Foto: Warner Music)

“No tengo claro lo que vaya a pasar en la industria musical, venimos de una etapa donde ya había una transición digital importante de lo tangible y físico, a lo streaming y digital. No creo que vaya a tener unos cambios sustanciales, lo que sí pienso que puede ser complejo es en el mundo de las giras. Y esto por la dificultad al hacer un concierto con solo un tercio de público, no solo porque sea algo raro, si no también por los ingresos que permiten pagar a los músicos, hoteles, traslados se ven reducidos, por esto yo creo que muchas giras no van a ser posibles".

Muchos artistas se están reinventando y adaptando a los tiempos de cuarentena dando conciertos online, de hecho, sus fanáticos se lo piden todo el tiempo a Bunbury. Ante esto, él ha dicho lo siguiente:

“Lo que estamos peleando es porque haya conciertos de verdad. Conciertos donde haya intercambio de energía entre el público y el artista. Estamos luchando con promotores intentando que se llegue a conclusiones sensatas que ayuden a la normalización de la industria cultural. Yo no me estoy planteando hacer conciertos online, entiendo perfectamente a los que los realizan, pero a mí, me parece que este disco en concreto tiene características que no veo pueda adaptarse a un recital online no le encuentro el sentido”.

