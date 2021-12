Decidida a preservar sus derechos como intérprete, Eva Ayllón ha comenzado a regrabar sus primeras producciones musicales. En tal sentido, la cantante, estandarte de la música peruana, acaba de relanzar en todas las plataformas musicales el álbum “Esta noche”, nueva versión de su primer disco solista, aparecido en 1979, con el que el talento de la maestra trascendió las fronteras nacionales.

La cantante de 51 años de aplaudida trayectoria planifica volver a grabar su discografía, no sólo porque desconoce cómo quedaron los contratos que firmó con diferentes disqueras que quebraron debido a la crisis que afectó al mercado musical global, sino para mantener el estándar de calidad de su trabajo, que en el año 2019 le valió hacerse de un Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Son parte de “Esta Noche: Versión Eva”, producción remasterizada bajo la tutela del ingeniero de sonido Francisco Ayllón, su hijo, canciones fundamentales del cancionero peruano como “Idolatría”, “Cardo o ceniza”, “Desdén – Rebeca”, “Mañana por la mañana”, “Ruperta”, “La noche de tu ausencia”, Taita guaranguito”, “Bandida”, “Toro mata”, “La gripe llegó a Chepén” y “Zaña negra”.

“En ‘Esta Noche: Versión Eva’, gracias a las nuevas tecnologías, la gente escuchará los temas que siempre le han gustado en una adaptación mejorada. Antiguamente, había sonidos que se hacían de manera análoga, ahora lo hacemos de manera digital. Los coros están mejor grabados y la ejecución de los instrumentos también está mucho mejor. Además, ahora canto con una voz más madura, ya no soy la chica de 25 años que grabó ese disco por primera vez”, adelanta Eva.

El catálogo de Ayllón está comprendido por más de 30 discos, de los que planifica regrabar al menos 20. “Vamos a remasterizar las producciones que hice hasta el año 2000. En el 2014 lancé el disco ‘Como la primera vez’ ya de forma independiente. Luego, comencé a grabar con Aylloncito Producciones, mi propia productora”, refiere. A partir de enero del 2022, la artista irá lanzando dos álbumes al mes y promete hacer un show en vivo por cada disco lanzado.

“Estoy haciendo ‘covers’ de mí misma, siempre respetando el trabajo de los compositores, respetando los arreglos originales. Me acompañan los mismos músicos de mis conciertos y estoy grabando con mi coro antiguo. Ha sido muy gratificante el reencuentro. Ya tengo cuatro discos listos y cinco por terminar”, comenta Ayllón.

Dúos familiares

Eva Ayllón afirma que volver a grabar sus discos la pone nostálgica. “Se me aprieta la garganta por el llanto. Recuerdo a mis hijos: Carlos de 2 años en su silla de comer tocando las congas y a Francisco, a los 3 años, bailoteando con mis canciones y ahora él me graba en el home estudio, quién lo diría: trabajamos juntos. Uno se encarga de grabarme; y, el otro, colabora a la distancia en la percusión. Ambos cantarán conmigo en los temas que requieren dúos. También, especialmente para grabar estas reediciones vino mi hermana Rosa desde Estados Unidos. Eso me hizo muy feliz”, cuenta emocionada.

Para Eva Ayllón el aplauso y el cariño de la gente, no tiene precio; pero, a la vez, si un artista no cobra “¿cómo puede continuar el show?”, se pregunta. “Estar parado en el escenario no es fácil, además el dinero que se gana en cada concierto no es solo para mí. Trabajo con mucha gente: maquillaje, vestuario, músicos, sonidistas… gente que es muy necesaria. Durante todos estos años han aparecido discos de Eva Ayllón en diferentes plataformas digitales con carátulas, con fotos y, la verdad, no sé quiénes son los que los hacen, usando incluso mi imagen sin siquiera consultarme”, concluye la maestra.

