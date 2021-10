“La Voz Senior” continúa con las galas de conciertos en vivo y este jueves 7 de octubre, los entrenadores salvaron a uno de los tres participantes de su equipo de la sentencia. Los demás deberán seguir luchan por permanecer en el reality de canto.

Eduardo Barrón fue uno de los competidores que recibió una dura crítica por parte de Eva Ayllón en la gala de hoy. La cantante criolla no se mostró conforme con su presentación por lo que se animó a darle unas recomendaciones.

“Yo pienso que este no es un tema para competir, este es un tema para bailar, para divertir, pero aquí has debido traer tu voz para que nos enamores. A mí me encanta, yo soy bailaría y también me da sed, pero ¿es un tema para competir? No”, cuestionó.

El integrante del equipo de Tony Succar interpretó “Timbalero” de El Gran Combo de Puerto Rico. Sin embargo, no logró convencer a su coach y quedó en sentencia junto al dúo ‘Los Bardos del son”.

El percusionista peruano no se mostró completamente conforme con la participación de Eduardo Barrón, y le recomendó ser más perseverante en los ensayos.

“En esta canción lo más difícil es saber cuándo entrar. Lo que pasa con la salsa, con una banda así, es que ellos están tocando tanto repertorio en un show que van a tocarlo tal cual como está en el papel. Cuando entras al ensayo tienes que estar super seguro, y si no lo estás decir: necesito hacerlo una vez más”, añadió.

