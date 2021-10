Conforme a los criterios de Saber más

“Yo crecí en Ica, mi tierra muy bonita. Un 10 de junio fue el día que vi la luz. El sol que me arrulló, la gemela acompañó”, así empieza la nueva canción de Fátima Foronda, “Sombra de Huarango”, un festejo que revela más detalles de su infancia en Ica y el valor de la familia.

El sencillo en colaboración con el músico Juan Manuel “Miki” González, nació de un gusto particular por el árbol de Huarango. “Me parece un símbolo de Ica al que las autoridades no le han brindado el valor que necesita. (La canción) se llama “Sombra de Huarango” para que la gente se identifique y diga que este árbol nos da la frescura que necesitamos en Palpa”, recalcó Fátima en diálogo con El Comercio.

Lo que no muchos saben es que la canción empezó siendo un huaylas, pero Miki lo transformó en un festejo. “Yo había salido de una campaña política tormentosa e Ica me ayudó a salir. Vi que hay muchos pueblos muy pobres que yo no conocía. Dije que tenía que trabajar en Ica, este tema me salvó porque es mágico y a parte me pone de buen humor porque me da ganas de bailar y es un homenaje a mi familia y a todos los iqueños”, destacó.

Foronda nació en Lima, pero ni bien salió de la clínica, se fue junto a su hermana gemela a Ica, la tierra natal de sus padres. “Ica me llama mucho (la atención) porque mi mamá es de Palpa y toda la familia de mi papá es de Ica. Entonces, mi abuelo tenía tierras y chacras donde yo crecí, mi papá tenía chacras de tomates y algodón, crecí en ese ambiente”, recuerda la cantante.

Además, estaba la necesidad de transmitir un mensaje. “Necesito que las personas que son de provincia no se sientan avergonzadas, que sientan ese orgullo de pertenecer a una tierra fértil y se queden ahí. Mucha gente piensa que venir a Lima es la solución, pero no es así”.

Ica fue la inspiración para su sencillo, pero hay un lugar en particular que Fátima quería dar a conocer en su videoclip: el Huarango Milenario de Santa Cruz. Estos árboles son muy grandes y tienen raíces extensas, por ello, la cantante pensó haber visto suficientes Huarangos en su vida, pero no era así. “Mi papá me dijo ´te voy a enseñar el Huarango más grande que has visto en tu vida´ y yo dije que ya había visto varios grandes”, señala.

Es así que llegaron a este árbol que tiene mil años de antigüedad y es uno de los mayores atractivos de la zona, aunque -según Foronda- no se le da la seguridad necesaria.

Con la finalidad de mostrar un poco más de lo que es su lugar favorito, Fátima ambientó su videoclip en distintos puntos de Ica como la ciudad de Palpa, la Iglesia de San José en Santa Cruz, la Iglesia de Lúren y el mismo Huarango Milenario. “Salen tomas del Señor de Luren, uno de los patrones principales (de Ica). Su Iglesia se cayó en el terremoto del 2007 y recién hace un par de años se reconstruyó. Es una fiesta cada procesión porque tiene muchos adeptos, incluyéndome”, dijo.

El colaborar con su pareja Miki González ha sido una bonita experiencia, ya que ella lo considera como una “biblioteca histórica andante” de música. “No sé si exista una manera de hacer un libro con todas las anécdotas porque sería demasiado grande. Es una persona que tiene su propia biblioteca de sonidos grabados por él, ese es Miki Gonzáles”.

Fátima ha recibido buenos comentarios sobre este sencillo, incluido el del fotógrafo estadounidense Brian Hamill, quien trabajó junto a Woody Allen en sus películas. Él mencionó que le encantó la canción y le iluminó el alma. “Si ilumina el alma de una persona que está acostumbrada al rock y conoce muy poco de Perú, es un honor para mí y en verdad me sentí muy agradecida”, dice Foronda.

Cabe destacar que todo este trabajo forma parte de su primer EP como solista que reúne cuatro sencillos en honor a diferentes provincias del Perú. “Estoy muy contenta. Yo creo que se hace música por dos razones: uno por ser feliz y en mi caso quiero transmitir mensajes, quiero que la gente dedique estas canciones”.

Su vínculo con la política

Este año, Fátima Foronda fue candidata al congreso por Ica con el partido Unión por el Perú (UPP), pero no logró un curul. Ante esta situación, ella recalca que la política le parece muy bonita y no le da miedo.

“Puedes hacer muchas cosas por la gente que lo necesita. Yo tengo 13 años de activismo en la puna y en centros poblados. He viajado por todo el Perú y he visto pobreza, y trabajo con niños. Entonces, una persona que ve eso, quiere cambiar las cosas, quiere cambiar la realidad”.

Fátima vio en la política una oportunidad para cambiar la realidad de muchas personas, pero esa etapa culminó y por el momento no planea volver. “Creo que estoy bien así”, puntualizó.

