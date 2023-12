Arcángel ha lanzado a lo largo de su carrera el tradicional ‘Feliz Navidad’, una tiradera con la que cierra el año y lanza directas a otros exponentes. En esta ocasión, lanzó ‘FN8′ que se le dedica en 10 minutos, 49 segundos a Anuel AA.

Todo comenzó cuando Arcángel indicó en una entrevista para ‘Univisión’ que no considera a Anuel AA como un amigo. Esto hizo que el intérprete de ‘Más buena que ayer’ comparta una publicación donde lo acusa de esperar a Bad Bunny para revivir su carrera.

“Concierto ‘sold out’ en Washington D.C y tú, Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú qué esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en la calma, nada más cuando tú llegas pa’ que no te sientas mal”, escribió Anuel.

Arcángel no dudo en contestarle y replicó su declaración a través de sus historiad de Instagram. Donde asegura que la expareja de Karol G no era una ficha rival dentro de la industria del reggaetón.

“¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo terminé mi gira, tú cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, señaló el intérprete de ‘Me prefieres a mí’.

Pero eso no fue todo, pues el cantante aprovechó en lanzar un nuevo tema y responderle mediante una tiradera de 10 minutos en las que menciona el paso de Anuel por la cárcel, la calidad de su música y que su pequeña hija está siendo criada por Tekashi 69.

Cabe mencionar que el conflicto entre ambos artistas urbanos no es reciente. De acuerdo a Telemundo, el origen de este problema se debe al trato de Anuel hacia Frabián Eli, el esposo de la hermana de Arcángel, que antes era el representante del puertorriqueño y con quien habría tenido algunas diferencias.

Mira aquí el video de ‘Feliz Navidad 8′