El líder y cantante de Zen, Jhovan Tomasevich, sorprendió a todos al ser anunciado como colaborador del proyecto electro pop Two Digital Boys en el tema “Ahora”. Esta será la primera vez que el popular cantante deje las guitarras distorsionadas para entregarse a los beats, secuencias y capas de teclado.

“Hace tiempo quería grabar algo que me sacara de mi zona de confort, pero que no me alejara de mi esencia pop-rock. Escuché “Ahora” y me gustó por sus referencias al pop de los ochentas, que está fuera de mi panorama musical. También fue un reto, porque cedí el control en su creación, producción y arreglos. Cuando lo escuchaba, imaginé el trabajo de artistas como The Weeknd, que usan referencias pasadas para hacer algo moderno”, contó Jhovan mediante un comunicado.

Por su parte, Two Digital Boys, compuesto por Redmon y Jota, forman una dupla de productores musicales con varios singles publicados en plataformas digitales, que se refugian detrás de unas máscaras y no muestran sus rostros por decisión artística.

“‘Ahora’ es ‘una canción con sonidos electrónicos que está dentro del synth pop y que se enfoca en el disfrute del momento actual, sin importarle lo ocurrido en el pasado o lo que pueda suceder en el futuro”, comentó el dúo.

Cabe señalar que la canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Percy Céspedez, reconocido artista audiovisual peruano nominado al Latin Grammy, para que realice algo que capturara la esencia de la tecnología y cómo puede afectar a las emociones humanas, teniendo como protagonista a Jhovan Tomasevich en el rol de un hacker cibernético.