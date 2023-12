Joe Jonas, líder de los Jonas Brothers, confirmó que la banda estadounidense ofrecerá conciertos en Sudamérica como parte de su gira Five Albums. One Night. The World Tour 2024. Al parecer, Lima sería una de las ciudades en las que el grupo musical brindará un grandioso show.

Y es que, el hermano de Nick y Kevin Jonas habría anunciado, a través de su cuenta de TikTok, que el grupo visitará Brasil y otros países del continente en la siguiente etapa de su gira.

“Les diré algo. Mucha gente se está preguntando si daremos shows en Brasil y si tocaremos en otros lados de Latinoamérica. Bueno, les diré la verdad para que no haya más confusión”, fue lo único que dijo.

Luego de esas palabras, hay un sonido de fondo y no se pudo escuchar claramente lo que continuó diciendo Joe. Sin embargo, las fanáticas descifraron el siguiente mensaje: “Tocaremos en Brasil. Y tocaremos en... parte de América Latina. No puedo esperar a estar allí pronto. ¡Ojalá!”

La banda inició su gira el 12 de agosto en Nueva York y finalizó el 9 de diciembre en Brooklyn. Se sabe que la siguiente etapa de la gira mundial comenzará el 27 de febrero del 2024 en Auckland, Nueva Zelanda.