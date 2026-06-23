La banda argentina regresa al Perú este 26 de junio con un espectáculo renovado que combina ska, rock, humor y espíritu circense. | Foto: Los Caligaris
La banda argentina regresa al Perú este 26 de junio con un espectáculo renovado que combina ska, rock, humor y espíritu circense. | Foto: Los Caligaris
/ TOMAS MAGI
Por Redacción EC

Hay conciertos que se escuchan. Otros se viven. Y luego están los de Los Caligaris, donde la música es apenas el punto de partida de una celebración colectiva. Con esa premisa, la banda argentina volverá a Lima el próximo 26 de junio para reencontrarse con un público que, en su última visita, terminó convertido en protagonista de una fiesta tan impredecible como contagiosa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.