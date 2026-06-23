Hay conciertos que se escuchan. Otros se viven. Y luego están los de Los Caligaris, donde la música es apenas el punto de partida de una celebración colectiva. Con esa premisa, la banda argentina volverá a Lima el próximo 26 de junio para reencontrarse con un público que, en su última visita, terminó convertido en protagonista de una fiesta tan impredecible como contagiosa.

Después de una intensa gira internacional, el grupo regresa al país con un espectáculo renovado en el que el ska, el rock y el humor conviven con el lenguaje del circo para construir una experiencia donde las reglas del concierto tradicional desaparecen. Sobre el escenario, cada canción se transforma en una invitación permanente a cantar, saltar y dejarse sorprender por una puesta en escena que no concede respiros.

Esa mezcla de energía, improvisación y cercanía con el público ha convertido a Los Caligaris en una de las propuestas en vivo más reconocidas de Latinoamérica. Narices rojas, intervenciones inesperadas y una interacción constante con los asistentes forman parte de un espectáculo que busca romper la barrera entre artistas y espectadores hasta hacerlos parte de la misma celebración.

El regreso a Lima coincide, además, con un momento de renovación artística para la banda. Recientemente presentó El Reloj me Miente, sencillo grabado junto a Silvestre y La Naranja que reúne dos generaciones de la escena argentina en una colaboración que transita entre el pulso indie-pop y el sello festivo que caracteriza a Los Caligaris.

La canción, acompañada por un videoclip ambientado en la carretera y concebido como un viaje compartido entre ambas agrupaciones, es el primer adelanto del próximo álbum de estudio del grupo, un trabajo que marcará una nueva etapa en su evolución musical sin renunciar a la identidad que los ha acompañado durante casi tres décadas.

Con esa combinación de nuevas canciones y un repertorio cargado de clásicos, Los Caligaris prometen volver a demostrar por qué cada una de sus presentaciones termina convertida en una celebración donde la música, el humor y el espectáculo se mezclan con naturalidad.

El concierto se realizará en el Centro de Convenciones de Barranco. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.