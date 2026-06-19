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Resumen

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Cuando “El tiburón” comenzó a sonar en 1993, todavía faltaban dos años para que la canción conquistara mercados como México y España. En una época sin redes sociales ni plataformas digitales, el éxito viajaba lentamente, pero terminó por convertir a Proyecto Uno en uno de los fenómenos latinos más importantes de los años noventa. Treinta y tres años después, el grupo neoyorquino volverá a Perú para presentarse el próximo 28 de junio en el Estadio San Marcos, como parte de la primera edición de Rock en Lima 2026, festival que también reunirá a Los Auténticos Decadentes y Vilma Palma e Vampiros.

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