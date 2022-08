A lo largo de sus 20 años de carrera en la industria musical, el cantautor argentino Luciano Pereyra ha logrado el éxito gracias a la fusión que realiza con el folklore que lo identifica como artista. Es así que este mes estrenó su nuevo álbum “De Hoy En Adelante”, donde reúnen 11 nuevas canciones en colaboración con artistas como Nacho, Alejandro Fernández y Greeicy.

En entrevista con El Comercio en un hotel de Lima, hasta donde llegó una veintena de sus fanáticos a esperarlo, Luciano se mostró emocionado por regresar a nuestro país. “Siempre que tengo la posibilidad de estar aquí en Perú, el recibimiento de la gente es muy cálido, muy afectuoso. Siempre estoy feliz de estar en esta tierra”, aseguró.

El lanzamiento de su nuevo disco “De Hoy En Adelante” llega después de casi tres años -y una pandemia de por medio- desde su última producción. La idea para este proyecto comenzó en 2019 tras grabar “Te estás enamorando de mí” junto a la colombiana Greeicy y tuvo que continuar de manera remota.

“Tampoco esperábamos que haya una pandemia. En medio de eso, seguíamos creando y produciendo canciones. Para mí es muy especial porque es iniciar un disco antes, seguirlo durante y terminarlo al casi final de una pandemia (…) Poder celebrar un nuevo disco para mí es una bendición, no solamente musical sino también de vida, de ser sobrevivientes de una pandemia, de poder seguir trabajando de lo que amo hacer que es componer canciones y también tener el privilegio de poder compartirlo con tanta gente”, dijo.

El cantante argentino estrenó su nuevo álbum “De Hoy En Adelante”, que viene acompañado de una gira que llega a Perú a finales de septiembre. (Foto: Alessandro Currarino para El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Luciano Pereyra convirtió su casa en un estudio de grabación. “Reinvención” es la palabra con la que el argentino describe este proceso que atravesaron la mayoría de artistas. “La tecnología tuvo un rol muy importante en estar conectados; y como herramienta de trabajo también fue fundamental. Muchas de las canciones fueron grabadas en mi casa. El hecho de los duetos, tanto con Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Denise Rosenthal y Lang Lang, fueron a distancia y fue loco”, precisó.

Uno de los sencillos que destacan dentro del álbum “De Hoy En Adelante” es “Que no se le olvide” junto a Nacho. Luciano recuerda que la oportunidad de colaborar juntos surgió de manera orgánica durante un viaje a Miami (Florida, Estados Unidos) y la canción la crearon en un día de estudio.

“(Nacho) llama a un compatriota suyo con el que yo estaba trabajando y le digo ´¿por qué no vienes al estudio e intentamos hacer una canción?´. Nacho respondió “sí, vamos, trabajemos”. Así sale esta canción que en definitiva es de muchísimo sentimiento, pero a su vez tiene ese toque para bailar. Es una canción muy dedicable y bailable. Trabajar con Nacho fue espectacular, no solo por la calidad de artista, sino por la calidad humana de él”, enfatiza.

Éxito internacional

Una de las primeras canciones que Luciano Pereyra logró expandir por varios países del mundo, incluyendo al Perú, fue “Perdóname” de 2004. Han pasado cerca de 18 años desde el lanzamiento, pero el recuerdo de ese momento se mantiene en la memoria del artista.

“Es el sueño de cualquier cantante: tener la posibilidad de mostrarle, a donde se pueda, cada una de las canciones que uno hace. Perú siempre me ha mimado desde aquel “Perdóname” o “Sin testigos”. Me ha recibido con muchísimo cariño”, agregó.

Luciano Pereyra se ha caracterizado por crear su sonido propio basándose en el folklore. Hasta el momento ha experimentado con géneros como el pop y la balada; y no descarta continuar haciendo estas fusiones.

“A mí me gusta no encasillarme en un solo género, de hecho, no me gusta discriminar a la música o a los artistas por un solo género porque creo que la música a nosotros no nos discrimina. La música no es para comparar, sino para disfrutar. Creo que el gusto está en la variedad y que la música me dé la posibilidad de trabajar con estos grandes artistas, me enriquece mucho como músico”, enfatizó.

Durante esta travesía en la industria, el apoyo de sus fanáticos ha sido fundamental para Luciano. Pese a los años, las canciones del artista continúan siendo reproducida millones de veces y el argentino está agradecido por ello.

El primer éxito internacional de Luciano Pereyra fue la canción “Perdóname” estrenada en 2004. (Foto: Alessandro Currarino para El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

“Es una gran responsabilidad porque son el motivo y el motor por el que trabajo. El hecho de poder comunicarnos a través de las canciones es una alegría (…) Poder compartir la alegría que me da cantar con tanta gente es un privilegio, para mí es una bendición. Después de tantos años de haber crecido con tantas personas gracias a la música, es un privilegio de vida”, recalca.

Concierto en Lima

Luciano Pereyra se presentará por primera vez en Lima este 29 de septiembre en el Arena Perú desde las 9 p.m como parte de su tour “De Hoy En Adelante”. La noticia tiene emocionado al músico, quien no ve la hora de compartir con sus fanáticos desde arriba del escenario.

“Tengo mucha ansiedad de agradecerle al público de Perú tantos años de cariño, de tantas canciones. No encuentro mejor manera de agradecerle al público que cantando. Este 29 de septiembre va a ser muy emotivo para mí porque también vengo soñando con este concierto desde hace muchísimos años. Al fin parece que todo está listo para subirme al escenario y compartir mis canciones con el público de Perú”, finalizó.

El cantautor argentino adelantó a este Diario que su concierto en Lima tendrá, además de los sencillos de su último álbum “De Hoy En Adelante”, a sus más grandes éxitos “Perdóname”, “Porque aún te amo” y “Sin testigos”.

Luciano Pereyra en Lima Arena Perú Día: jueves 29 de septiembre Hora: 9 p.m. Entradas: Teleticket