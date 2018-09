Mac Miller murió: ¿Qué problemas de salud tenía la ex pareja de Ariana Grande?

Este viernes se reveló que el músico Mac Miller, quien fue pareja de Ariana Grande, falleció de una aparente sobredosis. Su vida estuvo cargada de diversos problemas con las drogas, los cuales lo motivaron a mantenerse alejado de los escenarios y la vida pública.

El constante uso de drogas por parte de Mac Miller fue algo que definió el tiempo que pasó junto a Ariana Grande, quien describió la relación como algo "tóxico".

"Las drogas son peligrosas, tío. Pero son asombrosas. Solo peligrosas. Las drogas no son como algo nuevo. Especialmente conmigo, he estado usando drogas desde que tenía 15 años", contó el rapero en 2013 para Vice, cuando solo tenía 21 años.

En mayo último Mac Miller fue arrestado por manejar bajo la influencia de sustancias en California, además de participar en un accidente de tránsito y huir de la escena. En aquel entonces llevó su proceso en libertad tras pagar una fianza de US$ 15.000.

En agosto último conversó con Rolling Stone, donde negó ser un adicto a las drogas y destacó que no le importaba qué pensara la gente de él. "Si un montón de gente cree que soy un gran drogadicto, bien. Genial. ¿Qué puedo hacer? ¿Hablarles y decirles 'no, tío, no es tan simple'?", contó.

Mac Miller, quien fue hallado sin vida en su hogar de San Fernando Valley, tuvo hace unos días su última actividad en redes sociales: un video con una de las canciones que creó.