No era la primera vez que Tony Succar veía brillar a su mamá en el escenario, pero sí la primera vez que vio en ella a una “estrella”. Fue en setiembre del 2021. Mimy Tayrako Sakaguchi llegó a las audiciones a ciegas de “La Voz Senior” para sorprender a su hijo y terminó siendo sorprendida por este. “Siendo productor nunca he tenido la oportunidad de hacer algo para mi mamá”, comentó entre lágrimas el galardonado percusionista peruano. Un año y medio después de aquel episodio, madre e hijo lanzan una versión en salsa y landó de “Quimbara”, éxito que inmortalizó la recordada Celia Cruz.

“Cuando Tony me propuso grabar este tema que lo he cantado como 50 mil veces -porque Celia es mi inspiración- acepté con los ojos cerrados, sin dudar, feliz de la vida. Se buscó hacer algo diferente, una fusión con encanto: unir lo que tenemos nosotros los peruanos con lo original de la guarachera de Cuba”, comenta desde Miami, la artista de 62 años.

“Quimbara” es el cuarto sencillo del disco debut de Mimy, el cual saldrá este año. El primero fue “No me acostumbro”, el segundo, Sin fronteras”, y el tercero fue “Pa´ lante un pie”, un festejo que engalana nuestra cultura afroperuana.

“Cuando uno canta con sentimiento, sabrosura y corazón, llega al público. Tony dice que tengo algo especial: la capacidad de transmitir y trascender. Yo no me la creo, sin embargo siento que nací para esto porque cuando estoy en el escenario cantando soy mu y feliz”, asiente.

Para esta producción que se encuentra actualmente en distintas plataformas musicales, Mimy volvió al cabello frisado, look que solía utilizar cuando se inició en la música.

“Antes me hacía permanente todo el tiempo porque mi cabello es lacio, y estaba de moda tenerlo ondulado, frisado. Cuando Tony me dijo que quería verme nuevamente así para el video de ‘Quimbara’, me negué, sobre todo al principio. Finalmente, como casi siempre ocurre, terminó convenciéndome. Volví a los rulos, pero de forma temporal, tardaron como una hora y media en cambiarme de look”, recuerda.

Aunque creció escuchando los temas de ‘La reina de la salsa’ y recibió de ella gran influencia musical, Tayrako nunca presenció un show suyo. “Lamento mucho no haber podido verla en el escenario, me hubiese encantando, porque era una mujer increíble, asombrosa, con mucha energía y gran talento”, enfatiza.

Sonero de exportación

Asimismo, destaca la colaboración de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, en el videoclip de “Quimbara”, producción en la que el comediante tocó los timbales y derrochó picardía.

“Convocarlo fue idea de Tony. Fíjate que lo encontramos casualmente, en julio, en Nueva Jersey, antes de pensar en el videoclip, y lo invitamos. Quedó fenomenal, salió como queríamos, sobre todo como Tony lo había pensado”, refiere la artista nacional tras explicar que el audiovisual fue producido en un local barranquino y anuncia un nuevo lanzamiento

En la grabación de “Quimbara” también participaron: Marc Quiñones (percusión), Kenyi Succar (teclados), Yturvides Vílchez (trompeta), Yorgis Goiricelaya (bajo), Livan Mesa (piano), entre otros.

“Realmente este disco va a ser una bomba atómica. Están todos los temas maravillosos, con mucho swing. Confío mucho en Tony porque es tan perfeccionista y en mi hijo Kenyi, quien también está colaborando en este proyecto. Estoy tan feliz con mis dos hijos, y mi esposo que es nuestro manager, todos en la familia estamos muy contentos”, asegura Mimy tras destacar que se vienen temas nuevos. “Este disco va a ser una bomba atómica”, concluye.

Tony Succar, productor y galardonado percusionista nacional.