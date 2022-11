No es habitual que el baterista de una banda atienda las entrevistas de los medios. Siempre hablan los vocalistas o los guitarristas, pero los encargados de la percusión usualmente se dedican a su trabajo con las baquetas en educado silencio.

En este caso, Sam Fogarino del trío neoyorquino Interpol hace la excepción. Consultado por el perfil bajo que habitualmente muestran sus colegas, él ríe pero ensaya una respuesta. “Creo que muchos bateristas caen en el rol de permanecer detrás de todo. Pero una cosa única de Interpol es que todos nos consideramos compositores, todos somos capaces de escribir una canción, más allá del instrumento que toquemos o no toquemos”, sostiene. “Y además no puedo quedarme con la boca callada”, agrega.

La banda estrenó hace unos meses “The Other Side of Make-Believe”, su séptimo álbum de estudio, y tiene todo preparado para regresar al Perú con dos presentaciones: el martes 15 de noviembre junto a Arctic Monkeys y el miércoles 16 en solitario. Doble oportunidad para disfrutar su enérgico despliegue de post punk.

–El nuevo disco fue escrito a distancia, pues los tres miembros de Interpol estaban en diferentes ciudades durante la pandemia. ¿Se dejó sentir eso en el producto final?

No lo creo. O al menos no de forma intencional. La verdad es que escribirlo a distancia fue más que nada una forma de escapar de la situación. Pero no es que haya sido algo especial, porque al fin y al cabo todo el mundo estaba en la misma situación. De hecho, la pandemia fue muchísimo más dura para la mayoría de la gente que para nosotros. No teníamos ninguna razón para quejarnos o lamentarnos. Nosotros solo componíamos canciones y tuvimos la suerte de seguir vivos. Esa es una posición de total privilegio. En lo que quizá sí afectó a cierta parte del disco es que lo hizo más esperanzador en cuanto a las letras. Aun así, me alegraría de que quien lo escuche no lo sienta simplemente como un retrato de la pandemia, sino como algo más.

–En este 2022 se cumple, además, 20 años de su primer disco, “Turn On The Bright Lights”. ¿Lo tuvieron presente durante la composición? ¿El paso del tiempo es uno de los temas del álbum?

No sé si llega a ser uno de los temas del álbum, pero sí es algo que empezó a golpearnos, definitivamente. De pronto de tas cuenta de que primer disco cumple 20 años y dices “espera, es un montón de tiempo”. Creo que esa es la cuestión: que el paso del tiempo se hace muy evidente. Pero no podemos dejar de sentirnos muy afortunados de que la banda sea capaz de seguir trabajando en su tercera década. Es una bendición.

–¿Se han preguntado las razones por las que tienen una fanaticada tan fuerte en México? ¿Se repite eso en otros lugares de Latinoamérica?

Yo he llegado a la conclusión de que en toda Latinoamérica tienen una mayor sensibilidad emocional. Y eso se ve en su vida diaria, algo que a nosotros nos encanta. Su empatía, la forma que tienen de retribuir, es increíble. Eso es algo que creo que no pasa en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde la gente puede meterse su cariño al bolsillo y jugar a hacerse los desinteresados. En Latinoamérica los fans no temen amar lo que aman. Y para mí, como músico, no hay nada como tener un audiencia que responda de esa manera. En Perú mismo, en el par de conciertos que hemos tenido allá, la gente se ha mostrado absolutamente loca. No se puede pedir más.

–El sonido de la batería es especialmente importante en un género como el post punk. ¿Sientes que en Interpol has podido expresarte de una forma que no hubieras conseguido en otra banda?

Absolutamente. Creo que todos en la banda entendemos lo que la percusión influye en una canción. Ya sea cuando la sacas un poco o cuando le das mayor relieve… Lo que siento es que la batería nunca ha sido un sonido secundario en la banda. Y yo no podría estar más feliz con ello. Que se entienda que no es un simple relleno, sino algo tan importante como la voz.

–¿Y cómo se han llevado con aquella etiqueta del ‘post punk revival’? ¿Están de acuerdo? ¿O preferirían no estar asociados a ella?

La verdad es que nosotros nunca intentamos revivir nada. Yo simplemente me sentía cómodo por el solo hecho de estar en una banda que tuviera esa profundidad, que hiciera rock pero a la vez explorara atmósferas. Y aunque entiendo que lo del ‘post punk revival’ fue muy comentado en aquella época, yo no creo que nosotros estuviéramos reviviendo nada. Cuando se hacía referencia a otras bandas de la época con sonidos similares, solo sentíamos que estábamos en muy buena compañía, por supuesto. El ‘revival’, me parece, ocurre simplemente porque aparece una nueva generación más joven escuchando algo y reflexionando sobre el pasado. Y seguro vendrán más después y nosotros pasaremos la posta. Respecto a las bandas que fueron pioneras en el post punk, uno simplemente puede sacarse el sombrero. Y si es que hay algún tipo de asociación, no creo que sea negativa.

–En su gira por Latinoamérica van a tocar en el festival Primavera Sound de Brasil, Argentina y Chile. ¿Qué te parece que algunos de estos grandes festivales, como el Lollapalooza, el rock esté quedando relegado frente a géneros como el pop o lo urbano? ¿Es solo un tema generacional?

Sí, creo que eso es algo un poco difícil de entender, nunca he terminado de comprender cómo es que se hace la curaduría o se arman estos grandes festivales, si por un lado tienes a Robert Plant y por otro a Jay-Z o qué sé yo... A veces da la impresión de que en todas partes les falta un enfoque claro. Pero quizá eso es lo que la gente quiere, no lo sé. Lollapalooza ya es un poco más antiguo en la escena, siempre ha estado allí; en cambio el Primavera me parece que es un poco más arriesgado. Es una buena pregunta, en realidad. Creo que no tengo una respuesta del todo clara.