Oasis, la icónica banda de Britpop, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, ha generado gran expectativa entre sus seguidores del mundo tras anunciar un importante comunicado para este lunes 30 de septiembre. A través de sus redes sociales, el grupo compartió imágenes del mensaje “Ten cuidado con lo que deseas. Lunes 8 a.m. (hora del este)” en carteles publicitarios de Times Square, Nueva York, despertando rumores sobre una posible gira por América y manteniendo a sus fanáticos en suspenso ante el regreso más esperado del 2025.

Las especulaciones no se han hecho esperar, ya que muchos seguidores se preguntan si la banda anunciará una nueva gira por Latinoamérica o incluso un posible regreso a Perú, país que no visitan desde su última presentación en 2009. Aunque no se han revelado detalles específicos, la frase publicada por Oasis sugiere que el anuncio podría tener un impacto significativo para sus fanáticos del mundo.

Después de 15 años de separación, los hermanos Gallagher han dejado atrás su prolongado conflicto y han anunciado el regreso de Oasis con la gira “Live ‘25″, que marcará su tan esperado reencuentro. La banda ha confirmado 14 fechas, todas ya agotadas, para presentarse entre julio y agosto de 2025 en Reino Unido e Irlanda, retomando así su formación original y celebrando su legado musical junto a miles de fanáticos que aguardaban este momento. Aunque aún no han confirmado fechas para Perú u otros países, el reciente anuncio ha despertado expectativa de una posible expansión de la gira, generando ilusión entre sus seguidores en todo el mundo.

¿Oasis vendrá a Perú en 2025?





El retorno de Oasis a los escenarios ha generado gran expectativa a nivel mundial, con seguidores reclamando su presencia en diversos países. Según un informe del medio inglés NME, Oasis podría extender su tour a América, Asia y Australia como parte de su esperado regreso.

El portal informativo detalla que Oasis se presentará en cuatro ciudades de Estados Unidos y dos en Australia, además de realizar conciertos únicos en Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Brasil, Chile y Argentina. Las fechas y detalles adicionales aún no han sido revelados.

Sin embargo, no se ha mencionado la posibilidad de que Oasis visite Perú, lo que deja un panorama incierto para los fanáticos peruanos, quienes vieron a la banda por última vez en 2009, el mismo año en que anunciaron su separación, la cual se prolongó por 15 años.