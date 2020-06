La imagen se mueve. La imagen tiembla. En ella se ve a Pau Donés en el último concierto que dio en Lima. Es un video subido a YouTube por un miembro del público que estuvo la noche del 19 de octubre en el auditorio del Pentagonito. Las imágenes muestran a Donés de pie, con los brazos abiertos, lleva un polo negro de mangas cortas con ocho dígitos en el pecho “11-10-1966”, su fecha de nacimiento. La barba de candado encanecida, jeans azules, el cabello con armónico desorden. “No te escucho, Lima”, decía mientras el público cantaba “Grita”, la canción que habla de vencer el miedo cuando parece todo oscuro. “Suéltate ya y cuéntame / Que aquí estamos para eso / Pa’ lo bueno y pa’ lo malo / Llora ahora y ríe luego”.

¡Más fuerte!, pide el músico a los asistentes y el volumen aumenta. “Hace tiempo alguien me dijo / Cuál era el mejor remedio / Cuando sin motivo alguno / Se te iba el mundo al suelo / Y si quieres yo te explico / En qué consiste el misterio / Que no hay cielo, mar ni tierra / Que la vida es un sueño”.

La última vez que Pau Donés estuvo en Lima tocó dos noches seguidas como parte de su gira “50 palos”. Para promocionar el concierto el cantante invitó al público así: “Estimados y muy queridos todos, ¿Cómo va la cosa?. Espero que bien, pues el “bicho” que provocó que el año pasado tuviéramos que parar nuestra actividad se está portando bastante bien, así que ¡volvemos!”.

Integrantes de Jarabe de Palo durante el concierto que tuvieron en el auditorio del Pentagonito el 18 y 19 de octubre. (Foto: Nardos Producciones)

De vuelta y media

La vida de Donés siempre estuvo de abajo arriba y de arriba abajo. Le parecía bonita la mañana, la amistad, la risa y la gente que no se arrepiente. Creía que, según como se mire, todo depende y estaba dispuesto a dar lo que fuera por un beso de la flaca. “La flaca” era Alsoris Guzmán, una guía turística cubana que conoció cuando el cantante fue a recorrer Cuba durante siete días. “Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona", llegó a contar Donés en su disco-libro “Orquesta reciclando” publicado en 2009. Guzmán nunca correspondió a Donés.

“Jarabe contra el cáncer”

Cuando Pau tenía 16 años su madre se suicidó. Cuando la hija de Donés cumplió la misma edad, el cantante se enteró que tenía cáncer al colon. Cuando le dieron la noticia Donés decidió alejarse de los escenarios para estar con su hija y enfocarse en su tratamiento. En 2017 el director Albert Solé estrenó “Jarabe contra el cáncer”, un documental sobre cómo enfrentaba Pau Donés su tratamiento contra el cáncer de colon. Allí el cantante dijo que “El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Le da igual la edad, el sexo, si eres músico, médico, rico o soltero”.

En otro momento se animó a reflexionar sobre el temor a morir.

“El miedo a morir es el que más acojona de todos, incluso más que el miedo que tenemos a vivir. Y en la vida no hay que tener miedo… En el hospital me han salvado la vida y haré lo posible por no defraudarles. Me gusta estar aquí y de momento no me quiero ir”.

Casi al final de documental, se muestra una reunión con su doctora previa al último tratamiento de quimioterapia que recibiría, porque su evolución era favorable. “Si bien la quimioterapia reduce mucho el riesgo de que la enfermedad pueda volver a aparecer no la excluye por completo”, advertía la especialista tres años antes del fallecimiento de Donés.

Adiós con música

Se fue bailando y cantando. Se fue sonriendo. Se fue haciendo lo que amaba. A finales de mayo, a pocas semanas de morir, Pau Donés presentó “Eso que tú me das”, una canción que muchos han calificado como su himno a la vida, su manifestación contra el olvido y la muerte. “Por todo lo que recibí / Estar aquí vale la pena / Gracias a ti seguí / Remando contra la marea”, dice parte del tema.

En “Grita”, uno de los temas que cantó en su último concierto Donés dice que la vida es un sueño. Pero, tal vez, la vida sea un set list de canciones. De esas que nos ponen tristes y también alegres. Aquellas que invitan a bailar con letras de despecho. Sí, una lista de canciones sentidas, alocadas, rápidas, lentas, inteligentes y bobas. Canciones que hacen pensar y hacen olvidar. Canciones que nos atrapan y nos sueltan en un pestañeo, capaces de envalentonarnos y de sacudirnos como si de una fuerza de la naturaleza se tratara. Una lista con canciones que se pueden interpretar con cualquier instrumento. Son, también, canciones que nunca duran lo suficiente.

Sí, Pau Donés se fue cantando y remando. Regaló una canción antes de dejar el mundo, como si esta ausencia suya fuera solo transitoria, como si fuera solo un intermedio en medio de este gran concierto que algunos llamamos vida.

