A pocas horas del regreso de Paul McCartney a los escenarios peruanos, la expectativa va en aumento. Este domingo 27 de octubre, el icónico exintegrante de The Beatles se presentará en el Estadio Nacional de Lima en una noche que promete ser una grata experiencia para los más de 30 mil asistentes. En los siguientes párrafos encontrarás toda la información que necesitas saber si llegaste a comprar una entrada para el concierto.

Paul McCartney llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez el pasado viernes 25 de octubre. A su llegada, lució un traje azul oscuro y cómodas zapatillas, el exintegrante de The Beatles caminó junto a su esposa, Nancy Shevell, quien lo acompaña desde hace 17 años y en esta gira “Got Back”.

Si eres de los afortunados que consiguió una entrada para ver a Paul McCartney en el Estadio Nacional de Lima, te recomendamos asistir temprano para ubicarte en una buena zona y no sufrir la congestión vehicular de los alrededores. A continuación, el mapa de ingreso según tu zona.

Zonas de ingreso para el concierto de Paul McCartney en Lima

“Te compartimos el mapa de ingresos que te llevará a tu zona para que disfrutes del increíble concierto de Paul McCartney. Mira atentamente el mapa para que puedas llegar más rápido a tu lugar, apóyate en nuestros orientadores si tienes dudas y disfruta de tu concierto”, escribió Masterlive en una publicación en redes sociales.

A sus 82 años, Paul McCartney regresa al Perú para ofrecer un nuevo concierto como parte de su gira mundial “Got Back”. Esta será su tercera vez sobre un escenario peruano, siendo la primera vez en 2011 y la segunda en 2014.

Cabe señalar que, antes de llegar a Perú para su show, el exBeatle ya ha paseado su talento por países como Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Paul McCartney se presentará este domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional de Lima en un concierto que logró el histórico sold out horas después del inicio de venta de entradas.

¿Qué canciones interpretará Paul McCartney en Lima?

En abril de 2022, Paul McCartney dio inicio a su gira “Got Back” en Washington, cumpliendo su primer ciclo de conciertos tras la pandemia del COVID-19. Ahora, poco más de dos años después, el integrante de The Beatles regresa a Latinoamérica con una fecha en Perú.

La aventura por la región inició en Uruguay, donde ofreció un multitudinario concierto donde cantó 37 temas, los cuales incluían éxitos de The Beatles, temas de su etapa en Wings y éxitos propios. En el arranque de su gira por Latinoamérica, estos fueron los temas que sonaron:

A Hard Day’s Night (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She’s a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em In (Wings)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today

Now and Then (The Beatles)

New

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Encore

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

I Saw Her Standing There (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)

Sobre el concierto de Paul McCartney en Lima

Paul McCartney, ícono de la música mundial, está de regreso en nuestro país, luego de diez años de ausencia para brindar un concierto único y espectacular. La superestrella británica, nos engalana nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial “Got Back”, que empezó con rotundo éxito en Estados Unidos en el 2022 y que hoy, luego de tanta espera, lo trae a Perú.

Temas emblemáticos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, son una experiencia cualquier fanático no podrá perderse en este súper concierto programado para el domingo 27 de octubre en el estadio Nacional, la segunda vez que el artista pisa el recinto deportivo y su tercera experiencia en el país.