En una entrevista con Yonhap News vía correo electrónico el último 8 de noviembre, Paulo Coelho compartió su interés en el entretenimiento coreano y agradeció nuevamente a la agrupación BTS quienes impulsaron la lectura de su libro en un país que nunca pensó que llegaría a promocionarse. A pesar de que hayan pasado 20 años desde que “El alquimista” se publicara por primera vez en Corea, la novela continúa recibiendo éxitos por el público coreano.

En el 2018, se recuerda a Suga, integrante de BTS quien recomendó el libro a sus miles de fanáticos. Tras este hecho, el autor comentó en la entrevista: “No recibí mucho amor de Corea desde el principio. También hubo un momento en el que no estaba tan interesado en Corea como ahora”.

Sin embargo, “Un día, estaba leyendo el periódico en el avión. Tenía la lista de los más vendidos del mundo. Descubrí inesperadamente ‘El alquimista’ en la lista coreana. Me pregunté si fue un error, pero no lo fue. En ese momento, no había promocionado el libro en Corea y no había dado una conferencia de prensa allí. Significa que los libros se vendieron únicamente de boca a boca (...) Me siento muy conmovido cada vez que un cantante o actor coreano menciona mi novela”

El autor también declaro su apoyo a la boyband: “BTS es un grupo que realmente me gusta, y siempre enfatizo que la gente debe prestarles atención siempre que puedan. Tomando prestadas las palabras de mi esposa, tienen un carisma refinado y dan inspiración creativa”.

Defensor de BTS

Paulo Coelho apoyó a BTS públicamente por medio de Twitter en febrero de este año. El tweet decía “Los que odian son admiradores confundidos que quieren ser como tú”. Acto seguido, el autor respondió su propia publicación con una serie de corazones púrpuras que indicaban que se trataba de la boyband.

Haters are confused admirers who want to be like you — Paulo Coelho (@paulocoelho) February 28, 2020

No obstante, el estadounidense Chris Cuomo le respondió diciendo que no compartía la misma opinión y escribió: “La primera vez que no estoy de acuerdo con este gran escritor y pensador”.

“Gracias por ser tan directo. Pero me refería a un grupo coreano, BTS, que están constantemente bajo ataque de detractores, solo porque son la banda más exitosa del planeta. Por eso publiqué su símbolo, un corazón rosa, como parte del hilo (Twitter)”, fue lo que respondió Coelho hacia Cuomo.

