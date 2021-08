Hoy por hoy, todo se puede personalizar: desde estampar polos con los diseños que quieras, hasta pagar por saludos de artistas famosos. Y, desde hace poco en el Perú, se puede contratar a músicos conocidos para cantar en cumpleaños, bodas o el evento que quieras. Musiclink es la plataforma virtual de ‘booking’ que te permite hacerlo.

Se trata de un modelo de negocios nuevo para la región -en Barcelona, por ejemplo, ya existe Acqustic-, que puede ayudar a democratizar la industria. Andrea Lizárraga, directora y cofundadora de Musiclink, dice:

“Hemos estado también del lado del músico y tenemos claro cómo ha sido el trato que han recibido por años”.

Lizárraga quería ser músico. Sabía tocar la guitarra, el cajón y también cantaba, pero seguir esa carrera no era una posibilidad. Terminó estudiando Administración y Negocios Internacionales y dedicándole siete años al trabajo corporativo.

“Esas experiencias me sirvieron para crear esta empresa que busca que los músicos encuentren oportunidades. En una industria en donde casi el 80% de las ganancias se la llevan los intermediarios y las empresas, y el 20% a los artistas, nosotros invertimos la fórmula, justamente para colaborar con ellos. Lo que buscamos es darle seguridad a ambas partes, tanto al músico como a la persona que lo contrata”, agrega la directora.

UN MENÚ DE GÉNEROS DIVERSOS

Musiclink nació a mediados del año 2018, cuando Andrea Lizárraga y Alejandro Angles estudiaban en el IE Business School en Madrid. En el proceso confirmaron varias ideas que parecían evidentes: que no hay muchas oportunidades para los músicos, que el tiempo de los megaconciertos pasó sin pena ni gloria, y que la pequeña escena nacional es, justamente, muy limitada.

Con eso en mente, la oferta de la plataforma busca abarcar todos los intereses del público nacional; es decir, su objetivo es ofrecer un gran menú con opciones diversas.

Andrea Lizárraga y Alejandro Angles, los fundadores de Musiclink. (Foto: Musiclink)

Según Lizárraga, la plataforma incluirá desde artistas emergentes hasta otros con mayor recorrido como We The Lion, Líbido, etc.

“Hemos venido trabajando con más de 200 artistas en total, entre eventos en vivo y virtuales. Actualmente, nuestra web registra los perfiles de Daniela Zambrano, Roxie, Clara Yolks, City Woods, Argot, entre otros, pero la cartera que manejamos es mayor, e incluye géneros como la salsa, la bachata, cumbia, etc.”, anota Lizárraga.

Por supuesto, un tema importante en la coyuntura actual es el sanitario. ¿Cuál es el papel de Musiclink en el respeto de las normas para evitar propagar el coronavirus?

“Nos enfocamos en que todos los artistas sean responsables y lleven sus mascarillas, respeten el distanciamiento y que el local cumpla con todas las reglas establecidas [aforo reducido, separación entre el público]. Si son eventos privados, nos encargamos nosotros. Lo que buscamos es darle seguridad a ambas partes tanto al músico como a la persona que lo contrata”.

¿Y qué sucede cuando los clientes quieran hacer un concierto en la sala de su casa? “No se ha dado el caso, todavía. Pero, de darse, lo primero que haríamos es recomendar hacer el concierto en un espacio abierto, como un jardín o una terraza”, señala Lizárraga.

Y agrega: “Sin embargo, si se quiere hacer dentro de un ambiente de la casa, como la sala, recomendaríamos que sea un lugar ventilado. En esas circunstancias, haríamos que los músicos mantengan cierta distancia del público, que estén con mascarilla y, si el cliente lo quiere, se les puede hacer una prueba de coronavirus”.

