Selena Gomez y Camilo anunciaron este lunes que lanzarán su nueva canción en colaboración “999”. A través de Instagram, los cantantes comunicaron que el estreno del sencillo será el viernes 27 de agosto.

En dicha red social, Selena Gomez compartió la portada de la canción que puede ser pre-guardada a través de Spotify y Apple Music. Por su parte, Camilo indicó estar honrado de vivir esta experiencia con la cantante estadounidense. “Honored to live this with you!”, escribió en Instagram.

En Twitter, los artistas dieron a conocer lo que sería un fragmento de “999”. “1,000 yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve…si tú quieres ir a 1000...”, tuiteó Selena; mientras que Camilo escribió “999... yo estoy en 999!”.

Cabe recordar que, en julio, Camilo sacó el remix de “KESI” junto a Shawn Mendes. Por su parte, Selena Gomez no había estrenado nuevas canciones desde marzo de este año, tras el estreno de su disco “Revelación”, el cual incluía canciones completamente en español.

