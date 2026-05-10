Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rosalía cautiva a los fans en el estreno de “La dama del armiño”, spin off de “La casa de papel”. (Foto: Composición / IG. @ rosalia.vt - @lacasadepapel)
Rosalía cautiva a los fans en el estreno de “La dama del armiño”, spin off de “La casa de papel”. (Foto: Composición / IG. @ rosalia.vt - @lacasadepapel)
Por Agencia EFE

La ciudad de Sevilla se convirtió en el escenario de Rosalía con motivo de la presentación de la segunda temporada de Berlín: La dama del armiño, el spin-off de “La Casa de Papel”, en un evento organizado por Netflix en el río Guadalquivir.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.