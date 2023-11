El cantante Amhed Ali González, ícono del reparto en Cuba más conocido como Rowell Urban, viene ganándose un nombre en la industria musical del Perú gracias a sus temas, entre los que destaca su último lanzamiento “Me resbala”.

Tras el éxito de “Como una flor”, y “Querida”, Rowell llega con “Me resbala” una nueva versión para la cual tiene como invitados a Rubén & Gaby, cantantes de Manolito Simonet y su trabuco. Esta canción no solo se ha viralizado por su letra, sino por su pegada en redes sociales.

“‘Me resbala’ sí que está gustando a muchos por el ritmo, pero también que es lo que traigo yo con mi nuevo tema, que se ha convertido en el challenge favorito por la letra. Cuantos ha pasado que hay gente que te crítica, te da duro y es para ellos que está dedicada esta canción, para que sepan que hablen lo que hablen, o digan, nos resbala, es así como yo sigo en pie y firme”, expresó Rowell Urban.

Asimismo, Rowell Urban celebró la gran acogida que tiene la música de reparto en Perú. “He escuchado a algunos exponentes y la verdad que me agradan mucho, los aplaudo. Sé que algunas personas han querido echar abajo nuestro género, pero no han podido y yo he venido desde Cuba a defender nuestra música, a demostrar que el reparto está en creciente, que no hay género con el sabor y picardía que tiene el reparto”, dijo.

Cabe señalar que Rowell Urban se encuentra en Perú realizando una serie de presentaciones y el próximo 10 de noviembre será parte del “Festival de reparto 3″ en el Centro de Convenciones Cocos de Lince, junto a grandes exponentes del reparto como JP el chamaco, Mawell entre otros.

