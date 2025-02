¿En qué momento un concierto de rock pasa de los saltos y el pogo a ser un recital de sillas blancas como de boda? ¿Tiene que ver solo con la edad de los espectadores? ¿Cuántos años tiene que haber cumplido el fan promedio, entonces? ¿O es que depende de otros factores?

Son las preguntas que se acumulan durante la espera para el show de Sting del último miércoles, en el Costa 21 de San Miguel. Allí, con un poco de neblina y ligero olor a mar, el músico inglés apareció a las 9 en punto haciéndole honor a su nacionalidad. Polo blanco con recuadro negro estampado, pantalones ajustados, bajo en mano; y acompañado solo de un baterista y un muy buen guitarrista (el argentino Dominic Miller).

El público de Sting en Lima. / Mario Zapata N.

Suena “Message in a Bottle” como primer tema de la noche y todo el respetable –que se resiste a la jubilación anticipada mediante sillas de plástico– se pone de pie para comenzar a bailar con los ritmos de new wave y reggae de este clásico de The Police. El “sending out an S.O.S” se corea con energía más que con nostalgia.

Sting –73 años de edad pero limpia voz y envidiable estado físico– ensaya algunas palabras en español (“más fuete pofavo”, dice) y suelta un par de temas también muy bien recibidos: “Englishman in New York”, de su etapa solista, y otra entrañable de The Police como “Every Little Thing She Does is Magic”.

“Estamos muy felices de estar aquí con ustedes”, agrega mientras el público se para y se sienta según cada canción desplegada por el trío en el escenario. La masa oscila, elevándose y descendiendo como las frecuencias de un ecualizador, y son un buen medidor del ritmo que va tomando el show por momentos. Hay puntos altos y otros no tanto.

En “Wrapped Around Your Finger” se escucha el destemplado “¡I love you!” de alguna admiradora frenética. Le sigue “Driven to Tears”, muy aplaudida; también “Can’t Stand Losing You”, que vuelve a animar a los asistentes. “¡Lima! ¡Canten conmigo!”, grita Sting, que la empalma con la romántica “Shape of My Heart”, y otra infalible como “So Lonely”.

Ciertamente, el ‘setlist’ presentado en Lima no dejó ningún lugar para la sorpresa o inesperado. Fue, canción por canción, exactamente el mismo que ha venido presentado en su actual gira. El cierre llega con “Every Breath You Take”, probablemente el mejor momento de la noche, el que selló la conexión del artista y su gente.

Y tras ello vendría la falsa despedida y el regreso a la tarima para las (ahora sí) dos última canciones: primero “Roxanne” en versión extendida, antes de lo cual Sting se persigna con una sonrisa en el rostro. Y finalmente, en clave más íntima y cogiendo una guitarra, “Fragile”, que redondea la velada. ¿Las sillas? Podrían todavía ser prescindibles.