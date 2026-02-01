Grammys 2026: Chappell Roan impresiona con transparencias en la alfombra roja

Escuchar
(2 min)
Chappell Roan escogió una pieza que dejó al descubierto su busto y cubrió el resto de su figura con una gasa translúcida en tono terracota. Foto: @dailyroan

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La estadounidense Chappell Roan se robó todas las miradas en los Grammys 2026 al desfilar por la alfombra roja con un atuendo de transparencias góticas, que contrastó con el brillo tradicional del evento y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche en las redes sociales.

