Grammys 2026: Chappell Roan impresiona con transparencias en la alfombra roja

La estadounidense Chappell Roan se robó todas las miradas en los Grammys 2026 al desfilar por la alfombra roja con un atuendo de transparencias góticas, que contrastó con el brillo tradicional del evento y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche en las redes sociales.

El look estuvo marcado por telas translúcidas, encajes negros y detalles de estilo victoriano y punk. Pero, lo que más llamó la atención es que el vestido de Roan colgaba de sus pezones.

Además llevaba puesto una gargantilla de oro trenzada con piedras preciosas rosadas, a juego con artes medianos que agregaron un toque clásico a su look.

La cantante fue incluida en las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista con el sencillo country de melancolía bailable, ‘The Subway’.

La presencia de Chappell Roan en los Grammys 2026 no solo reafirmó su crecimiento en la industria musical, sino también su influencia en la moda y la cultura pop.

chappell roan's hair for the red carpet at the 2026 #GRAMMY awards! pic.twitter.com/7EUCOMVqNG — chappell roan daily (@dailyroan) February 2, 2026

