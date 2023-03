El actor Hernán Romero esta próximo a presentarse como parte de la obra teatral ‘Eutanasia’ en la que interpretaría a un doctor. Sin embargo, tras sufrir un accidente en su casa, tuvo que dar un paso al costado, ya que, por más que lo quisiera, no podría interpretar a su personaje.

El Comercio se comunicó con el actor vía teléfonica para conocer detalles sobre su incidente y su salud actual, a lo que muy amablemente comentó que si bien no fue un accidente muy grave, el golpe le causa mucho dolor, por lo que tuvo que cancelar su compromiso en el teatro en lo que mejora su salud, por lo que será reemplazado por Percy Williams.

Hernán comentó que tuvo un accidente en su casa, se levantó a las 2 de la mañana y por no pisar a su escurridiza gata siamesa, se golpeó la cadera. Posteriormente tomó paracetamol para el dolor e inflamación, pero al seguir caminando y haciendo ejercicio, se le inflamó, ya que tiene el nervio ciático comprometido, lo que le produce mucho dolor.

“¿Qué pasa si no mejoro? ¿cuándo vendrá a visitarme Padomi para ver cuál es la solución? si me trasladan a un centro de rehabilitación para hacer medicina alternativa o como último caso una cirugía en la columna. Lo peor es que cuando me acuesto he puesto un tatami encima del colchón para poder dormir y despertar sin dolor de espalda, pero cuando me levanto es un dolor muy intenso que no me permite estar en pie”

La página Mever Producciones fue la encargada de anunciar la noticia del reemplazo del actor debido al sentido accidente que sufrió. “Lamentamos comunicar que el actor Hernán Romero debido a una lesión en la columna vertebral producto de una caída no podrá participar en la temporada de “Eutanasia” que se estrena este Jueves 9, el actor que lo reemplazará será Percy Williams ¡Muchas gracias!”, dijeron.

“Me gustaría que me hicieran terapia fisica rehabilitación o que me infiltraran, pero un medico amigo me dijo que mejor la columna no tocarla porque es muy peligroso, por eso no podía comprometerme para estrenar Eutanasia, no voy a poder hacer del personaje de doctor, me da mucha pena, siento mucho respeto por el teatro”, agregó el actor.

¿DE QUÉ TRATA EUTANASIA?

Según Agencia Andina, la historia gira en torno a Valeria, una joven de 24 años que sufre de esclerosis múltiple, enfermedad incurable que va minando su vida paulatinamente; desesperada, toma la decisión de solicitar la eutanasia, provocando un dolor tremendo en su familia.