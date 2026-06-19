Las actrices peruanas Mayella Lloclla y Milena Alva regresarán a los escenarios el próximo 27 de junio con el estreno de la obra teatral “Baila Luna, Báilame”, una puesta en escena de formato familiar dirigida por Diego Lombardi, que se presentará en el Teatro Julieta de Miraflores.

El proyecto, producido por MAWE Producciones, cuenta con un guion escrito de forma conjunta por Francisco Luna y el propio director, el cual se desarrolla a partir de una idea original de Awelo Miranda.

"Baila luna, báilame" se estrena el 27 de junio en el Teatro Julieta de Miraflores | Foto: Difusión

La trama principal sigue la historia de Quilla, una niña que visita la casa de su abuela Antonia para trasladarla a la ciudad, pero que durante su estadía descubre el valor de las tradiciones, relatos y rituales que conectan a las generaciones de mujeres de su familia.

El montaje incorpora recursos interactivos y composiciones musicales interpretadas en vivo por Miranda, quien también forma parte del elenco.

Video con tono poético y emotivo sobre el amor, el desorden emocional y el proceso de encontrar el camino de regreso a uno mismo.

La temporada se extenderá hasta el 26 de julio con funciones programadas para los sábados y domingos a las 4:00 p. m. en el recinto ubicado en el pasaje Porta 132.

Asimismo, las entradas están disponibles en preventa a S/35 hasta el 22 de junio. Posteriormente, el precio general será de S/45. Además, se habilitarán tarifas especiales para familias.

VIDEO RECOMENDADO: