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La temporada se extenderá hasta el 26 de julio con funciones programadas para los sábados y domingos a las 4:00 p. m. | Foto: Difusión
La temporada se extenderá hasta el 26 de julio con funciones programadas para los sábados y domingos a las 4:00 p. m. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las actrices peruanas Mayella Lloclla y Milena Alva regresarán a los escenarios el próximo 27 de junio con el estreno de la obra teatral “Baila Luna, Báilame”, una puesta en escena de formato familiar dirigida por Diego Lombardi, que se presentará en el Teatro Julieta de Miraflores.

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