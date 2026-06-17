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El contenido del show aborda las distintas facetas personales de la conductora a través del humor, la música y anécdotas | Foto: Difusión
El contenido del show aborda las distintas facetas personales de la conductora a través del humor, la música y anécdotas | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La actriz peruana Rebeca Escribens vuelve al teatro con el estreno de “No soy una señora”, unipersonal de comedia y música que se presentará en la Cúpula de las Artes a las 8:00 p.m. durante una breve temporada de seis funciones programadas para los días 24, 25 y 26 de septiembre, así como el 1, 2 y 3 de octubre.

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