Resumen
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La actriz peruana Rebeca Escribens vuelve al teatro con el estreno de “No soy una señora”, unipersonal de comedia y música que se presentará en la Cúpula de las Artes a las 8:00 p.m. durante una breve temporada de seis funciones programadas para los días 24, 25 y 26 de septiembre, así como el 1, 2 y 3 de octubre.
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