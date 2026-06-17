La actriz peruana Rebeca Escribens vuelve al teatro con el estreno de “No soy una señora”, unipersonal de comedia y música que se presentará en la Cúpula de las Artes a las 8:00 p.m. durante una breve temporada de seis funciones programadas para los días 24, 25 y 26 de septiembre, así como el 1, 2 y 3 de octubre.

La puesta en escena se basa en una idea original de la propia artista, cuenta con el guion de Diego Lombardi y la dirección compartida de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz, bajo la producción de Bluhaus.

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El equipo técnico e instrumental se complementa con Diego Dibós en la dirección musical, Gastón Curbelo a cargo de las coreografías y el acompañamiento escénico de Ítalo Carrera.

“Más que un unipersonal, será un show musical electrizante con diversión, risas, historias y música en vivo”, adelantó Escribens sobre el espectáculo, que recorre las distintas facetas de la conductora mediante humor, música y anécdotas.

Las entradas para asistir a cualquiera de las seis fechas programadas, ya se encuentran disponibles en Teleticket.

Afiche del unipersonal de Rebeca Escribens

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