La hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada sin vida en un hotel en la ciudad de San Francisco, estado de California, la madrugada de hoy, 1 de enero. El caso ha generado conmoción en la industria del entretenimiento, que aún espera detalles oficiales sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, el personal del exclusivo hotel Fairmont San Francisco, ubicado en la zona de Nob Hill, alertó a las autoridades tras encontrar a la joven en una de las habitaciones sin señales de vida.

Paramédicos llegaron al lugar al promediar las 2:52 a. m., pero solo pudieron certificar su fallecimiento. Hasta el momento no se ha precisado la causa de la muerte.

Una hora después, agentes del Departamento de Policía de San Francisco llegaron al inmueble para custodiar la escena. Los confirmaron el deceso de la hija del protagonista de Hombres de Negro, El Fugitivo, entre otras películas.

La muerte de la joven ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores del actor han expresado sus condolencias.

¿Quién es Tommy Lee Jones?

Tommy Lee Jones, de 79 años, es un actor y director estadounidense que lleva décadas en la industria del cine.

Entre sus trabajos más conocidos están The Fugitive, Men in Black, No Country for Old Men y Lincoln. Ganó un Óscar como mejor actor de reparto por The Fugitive.