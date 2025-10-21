Horóscopo de HOY, martes 21 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado asombrará a sus colegas; surgirá propuesta. Amor: una comunicación floja generará sospechas y entredichos en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una capacitación a tiempo le permitirá adaptarse a cambios veloces. Amor: momento propicio para disminuir la vida social y seducir con pequeñas atenciones.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un plan que no asegura ciertas metas comenzará a tener éxito y crear negocios. Amor: un malentendido pondrá a la pareja al borde de una crisis pero se superará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo le alterará los nervios pero entenderá la nueva propuesta. Amor: su encanto derribará las barreras que antepone alguien que parece distante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas entre colegas alterarán el normal desarrollo de un proyecto importante. Amor: necesitará la cooperación de su pareja en un asunto complicado y lo resolverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio que mejorará su vida material y creará un desafío. Amor: una ex pareja le traerá un reclamo insólito pero su respuesta será terminante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la situación económica mejorará y la escasez ya no será problema. Amor: algún altibajo se superará compartiendo tareas en común y surgirá la madurez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: detectará excesos de gastos que le harán generar cambios drásticos. Amor: un encuentro fortuito encenderá la calidez romántica y las heridas sanan.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se estancará; urge cambiar de rumbo. Amor: nervios alterados en la pareja por la acción de gente entrometida; los alejará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación inusual creará el desafío de idear un nuevo plan. Amor: habrá reconciliación en la pareja o un romance comenzará y lucirá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un conflicto de otra área podría afectar su proyecto. Conviene revisar. Amor: para iniciar una relación será positivo sanar heridas del pasado para ser libre.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se expresará con inteligencia y las cosas fluirán mejor con su nuevo proyecto. Amor: surgirá cierta indiferencia ante actitudes obstinadas pero charlando se superarán.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SERENA EN SITUACIONES COMPLICADAS. POSEE TALENTO PARA LIDERAR.