Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, martes 21 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado asombrará a sus colegas; surgirá propuesta. Amor: una comunicación floja generará sospechas y entredichos en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una capacitación a tiempo le permitirá adaptarse a cambios veloces. Amor: momento propicio para disminuir la vida social y seducir con pequeñas atenciones.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un plan que no asegura ciertas metas comenzará a tener éxito y crear negocios. Amor: un malentendido pondrá a la pareja al borde de una crisis pero se superará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo le alterará los nervios pero entenderá la nueva propuesta. Amor: su encanto derribará las barreras que antepone alguien que parece distante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas entre colegas alterarán el normal desarrollo de un proyecto importante. Amor: necesitará la cooperación de su pareja en un asunto complicado y lo resolverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio que mejorará su vida material y creará un desafío. Amor: una ex pareja le traerá un reclamo insólito pero su respuesta será terminante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la situación económica mejorará y la escasez ya no será problema. Amor: algún altibajo se superará compartiendo tareas en común y surgirá la madurez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: detectará excesos de gastos que le harán generar cambios drásticos. Amor: un encuentro fortuito encenderá la calidez romántica y las heridas sanan.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se estancará; urge cambiar de rumbo. Amor: nervios alterados en la pareja por la acción de gente entrometida; los alejará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación inusual creará el desafío de idear un nuevo plan. Amor: habrá reconciliación en la pareja o un romance comenzará y lucirá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un conflicto de otra área podría afectar su proyecto. Conviene revisar. Amor: para iniciar una relación será positivo sanar heridas del pasado para ser libre.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se expresará con inteligencia y las cosas fluirán mejor con su nuevo proyecto. Amor: surgirá cierta indiferencia ante actitudes obstinadas pero charlando se superarán.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SERENA EN SITUACIONES COMPLICADAS. POSEE TALENTO PARA LIDERAR.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC