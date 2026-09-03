Por Sonia del Águila

Un plato puede disfrutarse en pocos minutos, pero detrás hay una historia mucho más larga: productos que nacen en la tierra, recetas que sobreviven al tiempo y emprendimientos que convierten esa tradición en una experiencia. Ese recorrido es también parte de lo que Fusión quiere poner sobre la mesa.

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