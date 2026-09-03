Un plato puede disfrutarse en pocos minutos, pero detrás hay una historia mucho más larga: productos que nacen en la tierra, recetas que sobreviven al tiempo y emprendimientos que convierten esa tradición en una experiencia. Ese recorrido es también parte de lo que Fusión quiere poner sobre la mesa.

La feria gastronómica vuelve por segundo año consecutivo del 3 al 6 de septiembre, en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, con más de 60 restaurantes, conciertos y distintas experiencias.

Para Jaime ‘Choca’ Mandros, productor, presentador de televisión y subgerente de Marketing de América Multimedia, esa primera experiencia permitió descubrir qué funcionaba, qué necesitaba cambiar y cómo crecer sin afectar la experiencia del público.

“El año pasado nos fue muy bien, recibimos 30 mil personas en los cuatro días”, recuerda.

La expectativa ahora es superar esa convocatoria, aunque no a cualquier costo. En 2025, cuando el recinto alcanzó el límite previsto, la organización decidió cerrar temporalmente las puertas pese a que todavía había personas esperando afuera.

“Cerramos el aforo cuando teníamos que cerrarlo, por más que había colas afuera, porque queríamos que la gente viviera una experiencia tranquila”, explica.

Para esta edición se ha modificado la distribución de los restaurantes con el objetivo de evitar puntos de congestión. “Tampoco vamos a abrir la puerta para que entre todo el mundo, porque entonces se convierte en una mala experiencia”, añade.

Nuevos sabores

Fusión tampoco será exactamente la misma feria que se realizó hace un año. Aproximadamente el 60% de los restaurantes que tuvieron buena recepción en la primera edición se mantiene, mientras que el 40% restante corresponde a nuevas propuestas. Para encontrarlas, la organización pidió al público que nominara y votara en redes sociales por sus restaurantes y huariques favoritos.

Los más votados pasaron luego por una evaluación en la que se tomaron en cuenta aspectos como el sabor, la presentación y también la historia que había detrás de cada emprendimiento.

“Hicimos una convocatoria por redes para que la gente proponga sus restaurantes y empiece a votar. A los que tuvieron mayoría de votos los convocamos para hacer un ‘testing’”, explica Mandros.

La selección busca mirar más allá de Lima. Habrá propuestas procedentes de Cusco, Arequipa, San Martín, Lambayeque e Ica, junto con restaurantes y huariques de diferentes estilos.

La oferta gastronómica reunirá a restaurantes y huariques como Doomo Saltado, Casa María Zúñiga, La Cabrera, Anticuchos Bran, Jolgorio, San Joy Lao, Criollísimo, Sastrería Martínez, Casa Mendoza y La Nueva Chomba, entre otras propuestas.

La intención es que una misma feria permita saltar de una cocina a otra y recordar algo que a veces se pierde cuando se habla de “gastronomía peruana” como una sola categoría: el país también se cuenta a través de sus distintas maneras de cocinar.

Nuestro ají

Esta vez habrá, además, un protagonista. El ají peruano será el ingrediente central de Fusión 2026 y el primero de una serie de insumos que la organización planea destacar en futuras ediciones.

“Cada año le vamos a dar protagonismo a un insumo o a algún elemento importante de la gastronomía. Arrancamos con nuestro ají porque es parte de nuestro logo desde el inicio”, señala Choca.

El homenaje incluirá la participación de la asociación Ajíes del Perú, contenidos sobre sus variedades y hasta una mascota, ‘Fito’, inspirada precisamente en este ingrediente.

Pero la apuesta más ambiciosa será una experiencia gastronómica inmersiva en la que el ají dejará de estar solamente en el plato.

Los chefs Renzo Miñán y Francesco De Sanctis estarán a cargo de un menú de cinco tiempos para grupos de apenas 30 comensales. El espacio combinará pantallas LED, proyecciones sobre las mesas, iluminación, sonidos y estímulos olfativos vinculados con distintos lugares del Perú.

La experiencia durará aproximadamente una hora y quince minutos y tendrá turnos limitados durante los cuatro días de feria.

Desde la tierra

Entre restaurantes, cocineros y espectáculos, Mandros insiste también en mirar hacia el comienzo de la cadena.

Fusión volverá a contar con un mercado de productores, donde agricultores podrán ofrecer directamente papas, ollucos y otros alimentos. La razón es sencilla: antes del chef y antes del restaurante está quien trabaja la tierra.

Esta edición incorporará, además, un mercado de emprendedores gastronómicos.

Esa mirada permite que la feria no se concentre únicamente en el plato terminado. También abre un espacio para quienes muchas veces permanecen lejos de las vitrinas, pero sostienen buena parte de lo que después reconocemos como cocina peruana.

La programación incluirá, además, contenidos sobre pesca responsable, productos marinos, temporadas y respeto de las vedas, junto con conciertos, clases y actividades de entretenimiento.

La música también tendrá un espacio importante dentro de Fusión 2026. La programación incluirá a agrupaciones como Corazón Serrano, Hermanos Yaipén, Armonía 10 y Los Caribeños, además de propuestas de salsa como Son Tentación y La Charanga Habanera. Marisol también formará parte del cartel y, para el público infantil, habrá espectáculos como el de Timoteo.

Y habrá otra decisión que nació de mirar la experiencia más allá del visitante humano. Este año no se permitirá el ingreso de mascotas al recinto principal. La medida, explica Mandros, se tomó luego de consultar con especialistas sobre el efecto que pueden tener en los animales las multitudes, el ruido, la música y la mezcla intensa de olores. Sin embargo, habrá una zona de adopción de perros, alejada de los espacios de mayor ruido y desarrollada junto con Gaby al Rescate.

Más que comer

Mandros define Fusión precisamente desde esa mezcla. No quiere que alguien llegue, compre un plato y se vaya. La idea es que pueda quedarse varias horas y encuentre razones para hacerlo.

Fusión no pretende contar la cocina peruana desde una sola receta ni desde una única mesa. Busca reunir cocineros, agricultores, pequeños emprendimientos y restaurantes consolidados en un mismo espacio.