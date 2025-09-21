Horóscopo de HOY, domingo 21 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: manejarse con rutinas resentirá la calidez en la relación, pero se animará a tomar iniciativas. Salud: necesita planear un descanso. Sorpresa: giro providencial.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán temas que la pareja insiste en eludir, pero el equilibrio reinará con el diálogo sincero. Salud: un hábito será pernicioso. Sorpresa: comentario desubicado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: encanto, discusiones, atracción y rechazo. Todo ello encenderá los momentos románticos. Salud: bajará la ingesta calórica. Sorpresa: segundas intenciones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: pondrá límites a gente entrometida y la relación comenzará a recuperar el romanticismo. Salud: una molestia cederá. Sorpresa: confusión incómoda.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momento propicio para mostrar su fuerte encanto y actuar; su entorno estará expectante. Salud: iniciará un deporte. Sorpresa: colega desleal.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una propuesta amorosa no alcanzará a interesarle, pero pronto le hallará lo atractivo. Salud: dolor de cintura mejorará. Sorpresa: su intuición ayudará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su pareja descubrirá que ama atender sus deseos. Le retribuirán con arrolladora calidez. Salud: disfruta de gran vigor. Sorpresa: una discusión escalará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: podrá ver con claridad el estado del vínculo y expresar las cosas que no le gustan. Salud: las tensiones se aliviarán. Sorpresa: promesa incumplida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: un encuentro generará un romance para soñar y lo vivirá con calidez. Salud: momento para evitar esfuerzos. Sorpresa: falla superada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su autoestima crecerá así como el encanto. La pareja alcanzará una dulce armonía. Salud: una dolencia terminará. Sorpresa: error aclarado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momentos para que un compromiso crezca, pero su espacio libre estará a salvo. Salud: una alergia será controlada. Sorpresa: gente problemática.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: surgirán momentos de gran calidez que mejorarán la pareja y no necesitan explicación. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: algo difícil se arreglará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UNA SENSIBILIDAD QUE SI ES POSITIVA, HACE FELICES A LOS DEMÁS.