Horóscopo de HOY, martes 23 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será testigo de una repentina cooperación del entorno y las cosas mejoran. Amor: las dudas correrán el riesgo de crecer en la pareja por dar muchas explicaciones.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con información vital para reforzar el proyecto y la retribuirá. Amor: el romance comienza a madurar y le predispone a una relación inolvidable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se preparará para no dejar nada librado al azar y alcanzará el éxito. Amor: un encuentro fortuito se convertirá en el anticipo de una relación estable.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el ambiente de trabajo acusará tensión pero una iniciativa traerá alivio. Amor: en la pareja habrá actitudes que necesitarán una explicación y no se harán esperar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le pedirán trabajos con plazo de entrega y la cumplirá antes de la fecha. Amor: en un momento dado, será el centro de la atención en un divertido encuentro.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con una inteligente idea, creará excelentes proyectos con menos gastos. Amor: superará una traba personal y llamará la atención de alguien que cree inaccesible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer cambios que aumentarán la cooperación. Amor: no será buena idea mirar hacia otro lado cuando las cosas no parecen estar bien.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito si no dice una cosa por otra para alcanzar la verdad. Amor: en la pareja serán importantes las actitudes que demuestren compromiso y fidelidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará el modo de sostener un entorno laboral cooperativo. Amor: reproches o críticas no harán nada bien a la pareja, pero habrá un acuerdo sensato.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: impedirá cualquier retroceso y emprenderá un nuevo proyecto. Amor: cierta persona no se dará por aludida ante sus sugerencias, pero redoblará la apuesta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: delegará tareas de cierta complejidad y se encargará de lo simple. Amor: disfrutará de un súbito enamoramiento y su mundo se pondrá de cabeza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho se convertirá en un éxito y se lo recompensarán. Amor: tendrá que salir de un sueño y percibir que en la pareja suceden cosas inquietantes.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMA LA ARMONÍA FAMILIAR Y SOBRE TODO EN LA PAREJA. LE GUSTA ESTAR BIEN.