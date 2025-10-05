Horóscopo de HOY, domingo 5 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: dificultad para expresar los sentimientos. Si lo intenta, le hará bien a la pareja y la armonía volverá. Salud: caminar le hará bien. Sorpresa: llega reclamo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la calidez resurgirá y será factor de seducción y así los encuentros prolongados se disfrutarán. Salud: necesitará un descanso. Sorpresa: meta cumplida.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su deseo por una relación quedará satisfecha porque alguien le propone un afable encuentro. Salud: disgustarse no será bueno. Sorpresa: novedades inesperadas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: no se animará a dejar todo atrás y retener a esa persona que se va, pero tendrá una razón. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: riesgo innecesario.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: desencuentros, confusiones e indiferencia. Todo indica que un diálogo sincero hará bien a la pareja. Salud: estable y consolidada. Sorpresa: visita no deseada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si olvida alguna promesa incumplida en la pareja, evitará una tormenta en lo sentimental. Salud: tendrá más optimismo. Sorpresa: actitud inexplicable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación mejora y la calidez se recupera con amorosa intensidad. Nuevo comienzo. Salud: controlar los nervios. Sorpresa: decisión oportuna.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su brillo personal generará insinuaciones que se concretarán en un encuentro. Salud: una consulta le aliviará. Sorpresa: rumor malicioso.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida social podría pero provocar que descuide a su pareja, pero lo evitará. Salud: dolor de cabeza cederá. Sorpresa: conflicto resuelto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación crecerá en calidez si promueve el diálogo sincero que genera armonía. Salud: el deporte le hará bien. Sorpresa: encuentro inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momento en que dos personas dividen a su corazón, pero sabrá quién de ellas le hará feliz. Salud: menos sal, mejor. Sorpresa: viaje divertido.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la expresión de emociones fortalecerán a la pareja y permitirán una confesión divertida. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: regalo genial.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.