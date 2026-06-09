Horóscopo de HOY, martes 9 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas que deja de lado se convertirán en una idea y luego en el proyecto. Amor: si lo desea profundamente, recuperará la cálida magia del romance en sus inicios.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio nuevo le hará obtener éxito y beneficios inesperados. Amor: tendrá un gran esmero al expresar sentimientos y alguien querrá acercarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será mala idea precipitarse porque podría iniciar una serie de errores. Amor: los problemas de comunicación provocarán malentendidos que hará bien en aclarar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecina el momento para administrar la generosidad con rigurosidad. Amor: se concentrará en la relación para generar los cambios que necesita la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas, atraerá la atención del entorno. Amor: manejará mejor su tiempo y provocará encuentros cálidos y citas románticas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá que deshacer cambios que aportan poco y nada al trabajo. Amor: será buena idea dejar de lado las críticas e intentar una escucha más atenta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una de sus mejores ideas no será bien comprendida pero se hará entender. Amor: la armonía lograda en la pareja predispone a planear un nuevo horizonte.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: parecerá que no le alcanza el tiempo pero será cuestión de organizarse. Amor: actitudes caprichosas podrían opacar la vida cotidiana de la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: logrará el trabajo eficiente como tanto le gusta y será destacado. Amor: se esforzará en cambiar actitudes en la pareja, será divertido pero en vano.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para derribar un hábito que produce demoras. Amor: notará gestos que indican un pedido de más atención en la pareja y se ocupará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para los cambios de planes y el avance de los negocios. Amor: querrá una permanente expresión del afecto pero también será bueno retribuir.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aprovechará su vocación de servicio al aplicarlo en un proyecto excelente. Amor: su pareja no está para adivinar sus deseos o intenciones, si lo habla, le amarán.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPAZ DE ATENDER VARIOS FRENTES A LA VEZ Y MANEJARLOS CON MAESTRÍA.