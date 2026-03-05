Horóscopo de HOY, jueves 5 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para la firma de papeles y resolver los trámites engorrosos. Amor: terminará la indiferencia y los sentimientos profundos abrirán el corazón.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su trabajo se destacará del resto y las cosas mejorarán; excelentes resultados. Amor: será tiempo de aceptar errores, la relación crecerá y surgirá un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se encauzará y vencerá las trabas impuestas; llega beneficio. Amor: tomará las iniciativas que se han postergado y su encanto estará irresistible.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las metas altas serán un desafío para su entorno pero la cooperación crecerá. Amor: no será buena idea idealizar una relación nueva o podría surgir desencanto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un giro de buena fortuna ayudará a resolver asuntos pendientes y lograr el éxito. Amor: en encuentro fortuito haciendo compras, conocerá a alguien agradable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán cruciales para convencer a gente influyente. Amor: un encuentro romántico indicará que las cosas marchan bien en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para delegar tareas y dedicarse a los negocios nuevos. Amor: pondrá en su lugar a familiares entrometidos y hará fluir una renovada seducción.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un balance mostrará resultados que no son los esperados. Amor: la presencia de una expareja no será bienvenida; hay heridas del pasado que aún no sanan.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: confiará en su intuición y aumentarán los beneficios y éxitos. Amor: tomará una decisión aunque su pareja está susceptible, pero no le provocará daño.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su trabajo y abrirá el camino al éxito. Amor: estará sensible a un cambio inesperado y preferirá no escuchar nuevas propuestas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al momento de evaluar, observará que hay resultados cuestionables. Amor: se aflojarán tensiones y, si fuera el caso, se dará una cálida reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades pero de un modo que generará quejas y rechazos. Amor: momento especial para la pareja en relación a la familia, con novedades felices.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MAGNÉTICA Y SEDUCTORA PERO CUANDO SE ENAMORA, ES FIEL Y LEAL AMANTE.