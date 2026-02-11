Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Resumen

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 11 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: demoras y trabas en los proyectos pondrán en riesgo su esfuerzo pero lo revertirá. Amor: no dudará en expresar lo que siente a alguien interesante que le quita el sueño.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su rasgo paciente serenará los ánimos y frenará disputas que a nada conducen. Amor: su alma vibrará cuando cierta persona se acerque para una afectuosa charla.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: mejorará la tarea si decide resolver una cosa por vez y será un gran éxito. Amor: la ansiedad no será el mejor estado para concurrir a una cita pero la pasará bien.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados y gente influyente lo considerará como ejemplar. Amor: cierta actitud de su pareja hará caer su coraza protectora y se enamorará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: comprobará que aumentan los beneficios pero los gastos son preocupantes. Amor: por una confusión, la confianza se resentirá y surgen roces en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si los negocios no dan el resultado esperado, será momento de ser audaz. Amor: las nuevas relaciones estarán favorecidas y disfrutará de encuentros gratos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alcanzará metas difíciles porque no dejará detalle alguno librado al azar. Amor: ante cierto hartazgo, se alejará de entrometidos y el romance será inolvidable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio tendrá las condiciones para crecer pero no arrancará. Amor: no será buena idea reprimir sentimientos, porque su encanto fluirá con serenidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que afectarán negocios o proyectos. Amor: terminarán las peleas y los silencios y el encanto volverá a recrear la intimidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos delicados que mejoran la calidad de los proyectos. Amor: privilegiará el orden y la limpieza y su pareja disimulará las molestias; atención.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán respuestas positivas ante algún cambio o búsqueda de nuevo empleo. Amor: surgirán tensiones por alguna actitud displicente y su pareja se lo hará saber.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será el momento para hacer consultas ni pedir consejos. Su plan será exitoso. Amor: un conflicto que se resuelve adecuadamente estimulará momentos felices.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FOGOSA Y ALGO POSESIVA EN LA PAREJA PERO OCULTA UN POCO SUS SENTIMIENTOS.

