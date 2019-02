San Valentín: guía de actividades para todo tipo de parejas

Toda fiesta, celebración o conmemoración –desde la Navidad hasta Halloween, pasando por los días de Semana Santa y Fiestas Patrias– conlleva un impulso a veces incontrolable y angustiante por tener que planificar alguna actividad. Hay mucho de presión social en eso, obviamente, pero negar que existe es aún peor.

El Día de San Valentín no escapa a ese horror al vacío. Es más, cada 14 de febrero el deber se acrecienta por tratar de satisfacer a nuestra media naranja, amor de nuestras vidas, agarre de turno, peor es nada (y siguen las especies). No interesa con cuánta intensidad estén hechos nuestros sentimientos: lo importante es programar una velada en la que disfruten los dos. Porque si no hay reciprocidad, no vale.

Y justamente porque sabemos que no todos lo viven de la misma manera, ensayamos una tipología clásica de las parejas. En realidad son decenas, cientos, miles, pero nos dejamos llevar por el gusto de las mayorías y los estereotipos (a veces son útiles y benignos) para dividirlos en cinco clases, según sus hábitos: románticos, cinéfilos, fiesteros, caseros y apasionados.



La idea es rastrear un conjunto identificable de costumbres para confeccionar una guía que ayude a los tortolitos a organizar este jueves del amor. Hay de todo: noche de películas, tragos en casa, conciertos con mucho corazón, encuentros íntimos. Pero tampoco se preocupe si no se halla a usted mismo en alguna de estas cinco categorías. Al contrario: siéntase único y especial, agarre un poco de aquí y de allá, y diseñe su San Valentín ideal con la persona que tenga al lado.



Y si no la tiene, tampoco se haga problema. Todos somos más guapos frente al espejo y lo fundamental es el amor propio. Así que olvídese de las excusas para no celebrar. Que San Valentín es solo una vez al año y, como dice el dicho, no hace daño.

1. LOS CASEROS (EN SU NIDITO DE AMOR)

​Como en cualquier día festivo, sabemos que la gente se vuelca masivamente a la calle. Así que si las multitudes no son lo suyo, recluirse en la calidez del hogar siempre va a ser una buena opción. Solo asegúrese de tener lo necesario para disfrutarlo al máximo. Y si no, ¡la luz de una vela basta para entrar en ambiente!



​Un piqueo al instante

En un recipiente de vidrio para microondas, coloque 10 alitas de pollo con una cucharada de aceite. Cocine por 20 minutos a potencia alta. Para la salsa, mezcle 100 g de mantequilla, 5 cucharadas de tabasco, 1 taza de salsa de tomate y 1 cucharadita de pimiento rojo molido. Revuelva y cocine 3 minutos en el microondas. Sumerja allí las alitas, sacuda y métalas otros 15 minutos. Y a disfrutar.



Dos cocteles

Juan Pablo Orellana, mixólogo de Pernod Ricard, nos da sus sugerencias. Opción 1: mezcle media onza de zumo de limón, una de aguamiel y dos de ron en un vaso con hielo al gusto. Complete con agua mineral con gas. Opción 2: Colocar en un vaso con hielo dos onzas de tequila, agregue media onza de zumo de limón y un cuarto de jarabe de goma. Adorne con una rodaja de limón y listo.

2. LOS ROMÁNTICOS (COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS)

​Una balada, un ramo de flores o una carta de amor. A este tipo de pareja nunca le falta la creatividad para saber agasajar a su ser querido. De hecho, mientras más ingenioso sea el detalle, más suspiros podrá arrancar. Por eso tenemos dos planes que serán mejores que bajarle la luna a cualquiera.



Gian Marco en concierto

Uno de los cantautores peruanos más queridos por el público local pondrá la cuota musical como parte de la promoción de su disco "Intuición" (2018), en donde aparecen temas como "Tú no te imaginas" y "Bésame". Por si fuera poco, se anuncian invitados especiales.

Parcela H del Jockey Club. Av. El Derby, puerta 4, Surco. Hoy, 9 p.m. Entradas: Teleticket.



Cena para dos

El hotel Sheraton ha alistado una promoción de cena a media luz que incluye coctel de bienvenida, comida especialmente creada para la fecha y una botella de espumante. Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo.

Hotel Sheraton. Av. Paseo de la República 170, Cercado de Lima. Hoy, de 9 p.m. a medianoche. Costo: S/360.

Reservas: 315-5055.

3. LOS FIESTEROS (HASTA QUE ACABE LA NOCHE)

​Cómo negar que el amor, cuando es real, se siente en todo el cuerpo. De allí que a tantas parejas les encante mover el esqueleto para seducirse o simplemente para olvidar el estrés y desfogarse con alegría. Más allá del género que uno escuche, la pista de baile siempre será un destino más que aprovechable.



Brisas del Titicaca

Uno de los elencos más importantes de nuestro país presenta un gran espectáculo de música y danzas típicas con 40 artistas en escena. Esto viene acompañado de un almuerzo que incluye pollo a la parrilla con papas, choclo, ensalada y chorizo parrillero.

Calle Héroes de Tarapacá 168, Lima. Hoy, desde la 1 p.m. Entradas: Teleticket.



El inagotable Grupo 5

Si no tiene tiempo de celebrar hoy, espere al viernes, fin de semana, para celebrar con la gran agrupación de cumbia que cumple 46 años. Será un concierto en el que escuchará sus temas más sonados, que pondrán a los invitados a bailar sin parar.

C.C. Scencia. Av. La Molina 1131, La Molina. Mañana, 9 p.m. Entradas: Teleticket.

4. LOS APASIONADOS (Y SUS HORMONAS REVUELTAS)

Intensos por naturaleza, a este tipo de amantes no hay nada que los detenga. Con ellos no hay inhibición ni timidez al momento de expresar su cariño y está bien que sea así. Carpe diem, decían los latinos, porque la vida es una sola y hay que vivirla al máximo. Eso sí, tome sus consabidas precauciones.



Puro confort

Dos paquetes son los que ofrece el hotel JW Marriott no solo para hoy, San Valentín, sino en todo el mes del amor. Elija entre el Clásico Romance o el Lujoso Amor. Ambos incluyen la habitación y un regalo sorpresa para la pareja.

Malecón de la Reserva 615, Miraflores. Todo febrero. Reservas: 217-7171 o reservations.peru@marriott.com.



Encanto temático

El clásico hotel Wimbledon vuelve con sus esperadas promociones por el Día del Amor. En este caso, incluye cena romántica y habitación decorada, en diferentes paquetes y a partir de S/210. Para todos los gustos.

Av. Costanera 2098, San Miguel (alt. cdra. 20 de Av. La Paz). Todo febrero. Reservas: 578-6000.

5. LOS CINÉFILOS (DE LA ÚLTIMA FILA)

Algo tiene el séptimo arte que se vuelve irresistible para compartir un momento romántico. Quizá sea la magia de identificarse con sus personajes o simplemente la oscuridad de la sala. Y para eso hay dos opciones: o buscar algo en la cartelera o quedarse en casa. La elección es suya.



Amar es compartir

La cadena de multicines Cinemark ha preparado su combo Dúo Perfecto, que incluye dos gaseosas, golosinas y una generosa porción de canchita presentada en un romántico cono que asemeja un ramo de flores. Elija la película de su preferencia, en el género que más le provoque, y disfrute el placer entre dos.

Encuéntrelo en todas las sedes de Cinemark.



Netflix and Chill

La plataforma de streaming se ha convertido en una tentación perfecta para los cinéfilos más sedentarios. Y qué mejor que disfrutar de su interesante programación con la compañía deseada. Entre sus películas, desde acá recomendamos "Maniac" y "A todos los chicos de los que me enamoré". De su grilla de series, sugerimos "Sex Education" y "Las chicas del cable". Una cosa lleva a la otra.

OTRAS ACTIVIDADES

​San Isidro corazón

Para fomentar no solo la celebración del amor, sino también de la amistad, y al mismo tiempo integrar a las familias, el municipio sanisidrino cerrará la calle Manuel Dasso. Allí los participantes podrán disfrutar de la presentación de Lorena Blume, música contemporánea, cuarteto de violines y otras amenas actividades. Buena oportunidad para promover el libre tránsito y el esparcimiento al aire libre.

Calle Manuel Dasso

Hoy, de 6 p.m. a 10 p.m.

Ingreso libre.

Regresa el show "Sí, mi amor"

Este divertido espectáculo de stand up comedy aborda todos los matices que existen en una relación de pareja. Enamoramiento, celos, peleas, reconciliaciones y más, a cargo de Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Serán dos horas de situaciones cotidianas con las que los espectadores se sentirán inevitablemente identificados.

La Estación de Barranco

Av. Pedro de Osma 112, Barranco.

Del 19 de febrero al 23 de marzo, todos los martes, 8 p.m.

Entradas: Teleticket.

Recorridos nocturnos

Un tour que recorre los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillos y el Centro Histórico de Lima. En él los participantes podrán tomarse fotos en locaciones emblemáticas como el Parque del Amor, el Puente de los Suspiros, las playas de la Costa Verde, entre otros lugares. El recorrido incluye la movilidad, guía turística, brindis, cena sorpresa y regalo. Una romántica forma de conocer más a fondo nuestra capital.

Lugar de encuentro:

Casa Matusita

Cruce de Av. España y Av. Wilson, Cercado de Lima. Hoy, 6:30 p.m. Boletos: Teleticket.

Amor en los tiempos jurásicos

Ese es el nombre del irreverente recorrido que organiza el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. En él se podrán conocer las formas de amor y apareamiento entre las distintas especies de dinosaurios que poblaron nuestro planeta. Incluye dos copas de vino, bocaditos y charla. Ideal para los que buscan una experiencia diferente.

Museo de Historia Natural - URP

Av. Benavides 5440, Surco. Hoy, 6 p.m. y 8 p.m.

Costo: 2 x S/50.

Reservas: mhn@urp.edu.pe (indicar nombre, teléfono, DNI y horario elegido).