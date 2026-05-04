La selección peruana no estará presente, pero el Mundial siempre se vive de una forma peculiar en nuestro país. Por ello, el Álbum Panini llega nuevamente al Perú para todos los hinchas que esperan cuatro años para coleccionarlos.

En esta edición, el álbum tiene importantes cambios. La Copa del Mundo se jugará con 48 selecciones por primera vez en la historia, por ello las páginas aumentaron a 112, y 180 figuritas. Esto considera un reto mayor para los que buscan completarlo al 100%.

Óscar Pizarro, gerente general de Tai Loy (principal distribiudor del álbum), estuvo en ‘Juego en Corto’ para presentar la mayor noverdad: el Álbum Panini Tapa Gold.

“Más o menos, uno de cada diez hinchas podrá tener este álbum”, mencionó Pizarro para destacar la exclusividad de este novedoso producto.

La venta oficial del álbum, en sus tres presentaciones (tapa blanda, tapa dura y tapa gold), será este 5 de mayo a partir de las 12:00 a.m.