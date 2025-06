El Comercio conversó con peruanos que viven la escalada con incertidumbre, pero a la vez confían en el sistema de defensa israelí.

Los compatriotas siguen muy de cerca las novedades que puedan llegar desde Estados Unidos. El jueves 19, el presidente Donald Trump afirmó que decidirá “en las próximas dos semanas” una posible intervención de su país junto a Israel contra Irán.

“Ahora son misiles mucho más poderosos”

Moshé Tapiero Cohen

Beersheba (sur de Israel)

La situación ha sido cambiante porque los misiles que lanza Irán son totalmente diferentes a los que lanzaba el grupo terrorista Hamas y otras milicias. Esta vez estamos ante tecnologías más avanzadas y misiles mucho más poderosos. La prueba es la destrucción que hemos visto en Petah Tikva, Haifa y Tel Aviv, que ha sido algo nunca visto en toda la historia de Israel. Yo vivo hace más de 15 años en Israel y somos cuatro personas en mi familia. Las cosas se están poniendo color de hormiga, pero nos mantenemos positivos.

El peruano Moshé Tapiero Cohen confía en la eficacia del sistema de defensa de Israel. Como todos los residentes, él se resguarda en un búnker cuando suenan las alarmas. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Así luce la entrada del búnker del vecindario de Tapiero Cohen. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Desde que nos dimos cuenta de que estos ataques eran más fuertes tomamos las medidas más en serio, todos fuimos a los búnkers blindados construidos por el Estado. Los misiles llegaron hasta encima de nuestras cabezas, y también los drones. Los hemos visto ahí a unos 80, 50, 100 metros, pero el sistema Cúpula de Hierro los ha destruido gracias a Dios.

Mi casa está a unos 50 metros del búnker gracias a Dios. Nosotros vamos cada vez que nos avisan. Tenemos una aplicación en el teléfono que nos avisa de forma automática qué tipo de amenaza está cerca, si es un drone, si es un misil y si podría llegar dentro de 30 minutos o menos para que podamos resguardarnos. También hay una última alarma que nos avisa de forma más contundente si el misil ya está más cerca y tiene hasta un contador de minutos para el choque. Sentimos temor e incertidumbre.

Todos los que estamos en Israel estamos a favor de la ofensiva hacia Irán porque lamentablemente Irán amenazó muchas veces con destruir a Israel, dijo que nos iba a hacer polvo. Esas amenazas han traído sus consecuencias.

“Todos tratamos de estar siempre cerca de un refugio”

Ariel Roitman

Tel Aviv (centro)

Todo aspecto de la vida ha cambiado aquí desde el viernes anterior. Vivimos una mezcla de tensión y ansiedad, especialmente por las alarmas constantes que suenan más durante la noche y también por las explosiones, ya sea por interceptaciones o por misiles que lamentablemente han caído directamente. Todos tratamos de estar siempre cerca de un refugio. Yo, por ejemplo, no tengo uno en mi casa, entonces me tuve que mudar con unos amigos que tienen un refugio en su casa. Pasamos varias noches sin dormir. Y en general, más allá de eso, todo ha cambiado. Los colegios están cerrados, los espacios de trabajo están cerrados. Casi todo está cerrado. El espacio aéreo también.

El economista Ariel Roitman vive en Tel Aviv. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Así lucen las alertas que llegan el teléfono del peruano. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Roitman se resguarda en un refugio antibombas con sus amigos. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Por otro lado todos confían en que los sistemas de defensa protejan y logren interceptar los misiles, pero lamentablemente algunos han caído edificios civiles y eso asusta. Y aunque no se sabe cuánto va a durar esta situación, persiste la esperanza de que pronto tengamos paz.

La sociedad israelí normalmente tiene muchas opiniones y discusiones políticas, pero en este caso ha habido bastante unidad en el respaldo a la ofensiva contra Irán. Creo que se siente a Irán como una amenaza realmente existencial, y en ese sentido el temor a un Irán nuclear era algo que no se podía permitir. Para la ciudadanía era un miedo realmente existencial, pero obviamente hay esperanza de que esto pase rápido. Aquí la ofensiva no se ve aquí como un ataque a la población de Irán en ninguna forma, sino básicamente una acción contra la infraestructura militar y nuclear de ese país.

“Tengo un minuto para entrar al cuarto blindado”

Patricia Benn

Yavne (centro)

Desde el primer día que empezó el conflicto con Israel casi todo está cerrado. No hay trabajos, no hay colegios, yo soy madre de dos niñas y estamos en la casa. Yo vivo con mi esposo y mis dos hijas en el piso siete de un edificio de ocho pisos en Yavne, muy cerca a Tel Aviv. En el departamento tengo un cuarto blindado y cuando suena la alarma tengo un minuto para entrar ahí y cerrar la puerta. Ese es el cuarto que nos protege acá en mi casa.

La peruana Patricia Benn cuenta con un búnker en su casa. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

La peruana Patricia Benn vive cerca a Tel Aviv. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

Desgraciadamente desde muy chica me acostumbré a esta situación. Yo vivía en Ashkelon, una ciudad que está a 15 minutos de la franja de Gaza y desde muy pequeña me acostumbré a las alarmas, a las situaciones de guerra. Pero ahora no sabemos lo que pueda pasar al día siguiente, los daños son mucho más fuertes de lo que estábamos acostumbrados.

Últimamente sentimos más el apoyo de Estados Unidos. En los últimos días ha crecido la expectativa sobre las próximas acciones de Donald Trump, estamos esperando a ver si se une a la guerra y cómo eso cambiaría la situación.

“Todos los ciudadanos estamos preparados para protegernos”

John Guerra

Ashkelon (sur)

Desde que inició la escalada con Irán no ha habido una noche en la que no hayan caído misiles. Las alarmas no han parado de sonar. Hay sectores más afectados que otros. En el centro de Israel y sus alrededores, donde vive una de mis hijas, suena a cada rato la sirena. En la parte sur de Israel, donde estoy yo con mi esposa y mi otra hija, las sirenas suenan menos.

John Guerra, quien lleva 24 años en Israel, muestra una parte de un misil que cayó a un lado de su casa. (Foto: Archivo personal / Cortesía para El Comercio)

El pueblo de Israel está muy confiado en la protección que tiene, pero los misiles que están cayendo ahora son muy grandes. Grupos terroristas han atacado a Israel en el pasado con misiles de dos metros, muchos hechos a mano, pero los ataques de Irán son cosa seria. Pese a eso, todos los ciudadanos estamos preparados para protegernos. Tenemos una aplicación y cada vez que Irán lanza un misil demora unas cuantas horas en llegar a Israel.

Cuando entra un misil a cielo israelí suena una alerta para indicarnos que estemos en alerta y nos acerquemos a un refugio, eso es a todo el país, pero cuando ya se sabe en qué distrito va a caer recién suena la alarma que indica que ya tienes que entrar a un refugio. Son momentos en los que tienes que correr y tomar todas las precauciones. Todos seguimos estas indicaciones.