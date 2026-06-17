La Cámara de Comercio del Perú en España (CCPE) celebró este martes 16 la vigésima edición de sus premios institucionales, una gala que reunió en Madrid a autoridades, empresarios y representantes de diversas organizaciones para reconocer iniciativas que impulsan el desarrollo económico, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre el Perú y España.

El evento tuvo lugar en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y contó con la participación de representantes del ámbito empresarial, financiero, institucional y diplomático de ambos países.

La ceremonia estuvo presidida por Carlos Guimet Haemmerle, presidente de la Cámara de Comercio del Perú en España, y reunió a representantes de la Embajada del Perú en Madrid, la CEOE, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Fundación Consejo España-Perú, Invest in Madrid y otras instituciones vinculadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Los Premios CCPE nacieron en el 2004 con una primera edición celebrada en Barcelona y, desde entonces, han alternado su celebración entre Madrid y la capital catalana, consolidándose como uno de los principales espacios de reconocimiento para la comunidad empresarial peruana residente en España.

Un triple reconocimiento

Durante la ceremonia se entregaron galardones en tres categorías: Mejor Iniciativa Emprendedora, Reconocimiento Institucional y Reconocimiento Empresarial, destacando proyectos y trayectorias que contribuyen a la generación de empleo, la innovación y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

En la categoría de Mejor Iniciativa Emprendedora, la cámara distinguió a Mamasara Alpaca, proyecto impulsado por los emprendedores peruanos Sabrina Yarlequé y Orlando Sullón, quienes desde España trabajan para posicionar la fibra de alpaca peruana en el mercado europeo mediante una propuesta que combina origen y sostenibilidad. El reconocimiento fue entregado por Rosalía Martos, representante del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Reconocimiento Institucional fue otorgado a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, entidad con más de cinco siglos de historia que promueve la cooperación cultural, educativa y académica entre España y el Perú. La distinción fue entregada por Pedro Miras, titular de la Fundación Consejo España-Perú.

Por su parte, la categoría de Reconocimiento Empresarial distinguió a tres empresarios peruanos que han desarrollado proyectos de éxito en España. Ellos son César Gálvez Medrano, fundador de Touch Consulting, firma especializada en transformación digital y consultoría tecnológica; la doctora Eugenia Cervantes Gonzales, referente del sector odontológico en Madrid; y Jorge Joan Obando Boy, chef y propietario del restaurante peruano La Salá, reconocido por su contribución a la difusión de la gastronomía peruana en Andalucía.

Un puente empresarial

Además de la entrega de galardones, la Cámara de Comercio de Perú en España anunció la creación del Círculo de Ganadores CCPE, nueva plataforma destinada a conectar a los premiados de las distintas ediciones y promover espacios de colaboración, mentoría e intercambio de experiencias. La iniciativa estará presidida en su etapa fundacional por Gary Llempén, CEO y fundador de Grupo Ceviche, uno de los referentes de la gastronomía peruana en España.

La vigésima edición de los Premios CCPE también sirvió como escenario para presentar oficialmente la nueva identidad institucional de la Cámara de Comercio de Perú en España, una renovación que acompaña la evolución de la entidad y su visión de futuro para seguir fortaleciendo las relaciones económicas, empresariales e institucionales entre el Perú y España.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento al papel que desempeñan los empresarios, profesionales e instituciones peruanas en España como agentes de desarrollo económico y puentes de cooperación entre ambos países.

Veinte años después de su creación, los Premios CCPE continúan consolidándose como una plataforma para visibilizar el talento peruano en España y reconocer iniciativas que fortalecen la relación bilateral, impulsan la innovación y generan nuevas oportunidades de colaboración entre ambas naciones.