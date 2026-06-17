Resumen

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La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). (Fotos: Valery Bazán)
La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). (Fotos: Valery Bazán)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio del Perú en España (CCPE) celebró este martes 16 la vigésima edición de sus premios institucionales, una gala que reunió en Madrid a autoridades, empresarios y representantes de diversas organizaciones para reconocer iniciativas que impulsan el desarrollo económico, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre el Perú y España.