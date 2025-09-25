Presidente Noboa afronta paro nacional en Ecuador que trae alarmantes recuerdos

En circunstancias normales, este jueves 25 por la noche el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debería subir al estrado principal de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y dar su discurso al mundo, tal como ya lo han hecho desde el martes 23 varios jefes de Estado. Pero el vecino del norte atraviesa momentos turbulentos y será entonces la canciller Gabriela Sommerfeld la que tome la palabra en representación de Ecuador.

La tercera jornada del paro nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) transcurrió de modo más violento que las anteriores y obligó al gobernante a quedarse en el país y monitorear ‘in situ’ la tensa situación en las provincias andinas de Imbabura y Pichincha y en las amazónicas de Zamora, Chinchipe y Pastaza, donde se han registrado cortes de vías, ataques contra destacamentos policiales y diversos actos de vandalismo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La Conaie cuestionó justamente la presencia de Noboa en las últimas horas en Otavalo, la segunda urbe más poblada de Imbabura, señalando que busca “imponer miedo y repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia”.

En ese acto de entrega de beneficios sociales, Noboa advirtió que “retroceder sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar” y que nadie le va a impedir “llegar a las comunidades y a las personas que más necesitan”, en clara alusión a los bloqueos parciales de carreteras de los manifestantes.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó que por ahora hay 60 detenidos, entre ellos algunos extranjeros, y acusó que las manifestaciones ya no son en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel, decretada el 12 de setiembre, sino que se ha convertido en “un tema político”.