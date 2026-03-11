Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículo de la MSF saliendo del Hospital Principal de Bachuma, apoyado por MSF. (© Paula Casado Aguirregabiria/MSF).
Vehículo de la MSF saliendo del Hospital Principal de Bachuma, apoyado por MSF. (© Paula Casado Aguirregabiria/MSF).
/ Paula Casado Aguirregabiria
Por Médicos Sin Fronteras

Sudán del Sur, el país más joven del mundo, es uno de los lugares con los peores indicadores humanitarios del planeta. A 14 años de su independencia, su población continúa viviendo en una emergencia recurrente y desatendida. Estos son los cinco puntos clave para entender la crisis hoy.

TE PUEDE INTERESAR