Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de Java

Escucha la noticia
Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de JavaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Al menos dos personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas a raíz de un alud que sepultó varias viviendas en el centro de la isla indonesia de Java, informan este viernes los equipos de rescate.
El corrimiento de tierra se produjo el jueves por la tarde en la población de Cibeunying y fue vinculado a las “fuertes lluvias que inundaron el área”, apunta hoy en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia
Según los datos preliminares, los operativos de emergencia han logrado recuperar dos cuerpos sin vida y han rescatado a 23 supervivientes, mientras tratan de localizar a otras 21 personas.
Las imágenes facilitadas por los equipos de emergencia muestran una montaña de tierra sobre varias edificaciones.
Los rescatistas trabajan sobre el terreno desde anoche en busca de posibles supervivientes atrapados entre los escombros de las casas.
“La búsqueda se está llevando a cabo utilizando maquinaria pesada, equipos de extracción y herramientas manuales para acceder a las zonas de difícil acceso”, declaró Priyo Prayudha Utama, coordinador del operativo.
El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Efemérides del 14 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
- Guerra en Ucrania: Alcalde informa sobre ataque “masivo” en Kiev
- Referéndum en Ecuador: El oficialismo apela al ‘Sí’ para aplacar crimen con apoyo extranjero
Contenido sugerido
Contenido GEC