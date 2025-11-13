Equipos de rescate buscan supervivientes tras un deslizamiento de tierra que azotó una aldea en Cilacap, Indonesia, el 13 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/BASARNAS)
Equipos de rescate buscan supervivientes tras un deslizamiento de tierra que azotó una aldea en Cilacap, Indonesia, el 13 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/BASARNAS)
/ BASARNAS / HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de Java
Resumen de la noticia por IA
Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de Java

Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de Java

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos dos personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas a raíz de un alud que sepultó varias viviendas en el centro de la isla indonesia de , informan este viernes los equipos de rescate.

El corrimiento de tierra se produjo el jueves por la tarde en la población de Cibeunying y fue vinculado a las “fuertes lluvias que inundaron el área”, apunta hoy en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia

Según los datos preliminares, los operativos de emergencia han logrado recuperar dos cuerpos sin vida y han rescatado a 23 supervivientes, mientras tratan de localizar a otras 21 personas.

Las imágenes facilitadas por los equipos de emergencia muestran una montaña de tierra sobre varias edificaciones.

Los rescatistas trabajan sobre el terreno desde anoche en busca de posibles supervivientes atrapados entre los escombros de las casas.

La búsqueda se está llevando a cabo utilizando maquinaria pesada, equipos de extracción y herramientas manuales para acceder a las zonas de difícil acceso”, declaró Priyo Prayudha Utama, coordinador del operativo.

El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

VIDEO RECOMENDADO

Miles de trabajadores y estudiantes de Indonesia protestan este jueves 27 de agosto en Yakarta y otras ciudades para exigir mejoras laborales y rechazar un aumento salarial aprobado para los diputados, que ganarán ahora unos 14.000 dólares mensuales, un asunto que desató manifestaciones violentas el lunes. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC