Una vista aérea muestra el edificio derrumbado en un internado islámico en Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia, el 1 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/FULLY HANDOKO)
Una vista aérea muestra el edificio derrumbado en un internado islámico en Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia, el 1 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/FULLY HANDOKO)
/ FULLY HANDOKO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia
Resumen de la noticia por IA
Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia

Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un total de 59 personas siguen atrapadas bajo los escombros tras el colapso el lunes de una escuela islámica en que causó cinco muertos, informó este jueves un responsable de los servicios de rescate.

Según el más reciente balance, “59 personas siguen atrapadas”, indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, al advertir que los datos son cambiantes ya que algunos sobrevivientes aún no se han presentado ante las autoridades.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Rescatan un sobreviviente en escuela colapsada en Indonesia con 90 personas bajo escombros

La cifra actualizada de desaparecidos “proviene de la lista de asistencia publicada por el internado, incluido el informe de desaparición de la familia”, precisó Muhari.

Un primer balance hablaba de 38 desaparecidos, cifra que aumentó a 91 el martes por la noche.

El miércoles, cinco sobrevivientes y dos cadáveres fueron rescatados de los escombros de la escuela situada a 30 km de la metrópolis de Surabaya, al este de la isla de Java, lo que elevó a cinco el número de fallecidos.

Los padres desesperados piden que se aceleren los esfuerzos para encontrar a sus hijos, que se cree que siguen atrapados, mientras que, según fuentes locales, solo se ha visto afectado el ala donde dormían los niños.

MÁS INFORMACIÓN: Indonesia: cómo se originaron las protestas que llevaron al incendio de edificios del gobierno y al saqueo de las casas de congresistas

Se ha abierto una investigación sobre las causas del derrumbe, que se produjo el lunes por la tarde.

Las primeras conclusiones apuntan a problemas estructurales y a un edificio que no cumple con las normas de construcción, según los expertos.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC