Con Ricardo Martinelli como imputado, inicia el histórico juicio por Odebrecht en Panamá

El juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, comenzó este lunes con una veintena de imputados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, en un proceso judicial que se prevé largo por el volumen del expediente y los alcances del caso.

El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli (2009-2014) y el propio expresidente, que se conectó por la vía virtual.

Todos los imputados presentes en la sala y los que participaron de forma virtual respondieron que “no” eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial del 7 de noviembre de 2022, como les preguntó a cada uno la jueza, que durante la audiencia evacuó peticiones judiciales de última hora, incluido al menos un acuerdo de pena cuyo alcance e involucrados no fue revelado.

El abogado defensor del expresidente, Carlos Carrillo, que aseguró antes de entrar a la sala del tribunal que Martinelli “no guarda relación con los hechos de esta investigación” del caso Odebrecht, criticó varias decisiones de la jueza, que le respondió que esas alegaciones debían presentarse en otra etapa posterior de la audiencia de juicio.

Martinelli está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección” de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron “por órdenes del padre”, como alegó su defensa.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en sus redes sociales que la audiencia se “inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales”, y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, “se encuentra preparado para sustentar condena en este caso”.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.

La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.

Este juicio podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.

