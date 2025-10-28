El huracán Melissa baja a categoría 3 mientras se acerca a Cuba

Escucha la noticia
El huracán Melissa baja a categoría 3 mientras se acerca a CubaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El huracán Melissa es ahora de categoría 3, de un total de 5, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
Las rachas de viento máximas sostenidas son de alrededor de 205 kilómetros por hora, lo que lo mantiene como un huracán mayor (de categoría 3 o superior), y se desplaza a 13 kilómetros por hora hacia el noreste, cada vez más cerca de Cuba, donde se espera que toque tierra esta madrugada cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: EN VIVO | Huracán Melissa toca tierra en categoría 5: última hora del impacto en Jamaica y los daños que provoca
Actualmente, el ojo del huracán está a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas del oriente de la isla que ya están siendo afectadas por la tormenta, con fuertes lluvias y vientos.
“Se espera que el núcleo de Melissa se desplace sobre el este de Cuba a lo largo de la noche y de la mañana del miércoles, para luego moverse hacia el sureste o el centro de las Bahamas y acercarse a Bermuda el jueves”, explica el NHC.
Las autoridades cubanas han advertido del riesgo para la vida por los efectos de Melissa, con probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.
Melissa cruzó Jamaica este martes, dejando más de medio millón de personas sin luz e inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país.
El primer ministro, Andrew Holness, declaró Jamaica como “zona catastrófica” e informó que unas 15.000 personas están alojados en refugios en este momento.
El huracán impactó Jamaica todavía siendo de categoría 5 y luego disminuyó a categoría 4, algo que se tenía previsto que sucediera al entrar en contacto con tierra.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Cuba prevé que el huracán Melissa impacte en su oriente con efecto “extremadamente peligroso”
- Efemérides del 28 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- ¿Advertencia o escalada?: El portaaviones más grande del mundo y los aviones estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima
- Bombardeos de Israel en Gaza dejan al menos 31 muertos, entre ellos 9 niños y seis mujeres
- “No hay pruebas que vinculen a Petro con el narcotráfico”: analista explica la decisión de EE. UU. de incluirlo en la Lista Clinton
Contenido sugerido
Contenido GEC