Fotografía de archivo de miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá custodiando alijos de droga. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Panamá decomisa 12 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos
realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar unas 12 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico que , informaron este martes autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 incautaron 124 toneladas de droga.

“Es un hecho histórico”, dijo en conferencia de prensa el fiscal antidrogas Julio Villareal.

Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Según las autoridades panameñas, la droga fue descubierta a bordo de una embarcación cuando se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño.

El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos sus tripulantes, entre los que había venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses, fueron detenidos.

Fotografía de archivo de un integrante del Servicio Nacional Aeronaval custodiando un cargamento de droga incautada. Foto: EFE/ Bienvenido Velasc
Fotografía de archivo de un integrante del Servicio Nacional Aeronaval custodiando un cargamento de droga incautada. Foto: EFE/ Bienvenido Velasc

El país centroamericano incautó 124 toneladas de droga en 2024.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

En 2023, Panamá decomisó 119 toneladas de drogas.

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó este viernes 29 de agosto en la noche al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela. (AFP)

