En las últimas horas varios medios han comentado sobre el posible fallecimiento de Kim Jong-un, sin embargo la noticia aún no se ha confirmado de manera oficial. A pesar del hermetismo del país norcoreano, se sabe que su líder de apenas 36 años se encontraba con sobrepeso y fumaba tres paquetes de cigarrillos al día.

Fuentes de inteligencia surcoreanas publicadas por el Daily NK informaron hace dos años que Kim era una persona que padece varias enfermedades y ahora aseguran que “está o estuvo muy grave” y se recupera en una villa en las montañas al norte de Pyongyang.

La salud del líder norcoreano fue monitoreada durante el primer encuentro que tuvo con el presidente de Corea del Sur. Kim mostró muchas dificultades para caminar y para respirar. “Exhaló 35 veces en 42 segundos”, determinaron los agentes en ese momento.

“Se debe a su contextura desproporcionada por la gordura y por su hábito de fumar. Mide 1.70 y pesa cerca de 150 kilos. Es muy probable que sufra de diabetes y también tenga artritis en las rodillas. A su vez, todo esto lleva a problemas de corazón”, fue la conclusión de los médicos revelada por Anna Fifield, la corresponsal del Washington Post en Beijing, en su libro “The great successor”.

De acuerdo al Daily NK, Kim fue operado del corazón en el hospital de Hyang San, que fue construido en 1994 especialmente para tratar al líder y su familia. El cirujano que dirigió la operación es un especialista de otro hospital, el Kim Man Yoo de Pyongyang, quien fue enviado hace una década a Alemania para su entrenamiento.

El misterio de los hijos de Kim Jong-un

Debido al estado actual de salud de Kim Jong-un se abrió una serie de dudas si es en verdad el líder norcoreano tiene hijos para una posible sucesión, debido a que por el sistema de “songbun” debe ser otro miembro de la familia Kim, particularmente un hijo varón del líder, quien asuma el mando.

Según Cheong Seong-chang, un analista senior del Instituto Sejong en Seúl, afirmó que Kim tiene más de un hijo. Esto se dio poco después de que Corea del Norte confirmara en el 2012 que Ri Sol Ju era la esposa de Kim y primera dama de Corea del Norte. Cheong dijo a The Korea Times que los dos se habían casado en el 2009 y que habían dado a luz a un hijo en el 2010.

Las desapariciones ocasionales de Ri de la vista pública lanzaron varias veces rumores de embarazo, pero no tuvieron corroboraciones oficiales.

Expertos creen que si hubiera nacido un sucesor se habría difundido como una gran noticia.

Asimismo, la ex estrella de la NBA Dennis Rodman entabló una amistad con el líder norcoreano durante un viaje de exhibición de baloncesto en febrero de 2013. Cuando Rodman regresó de un segundo viaje a Corea del Norte ese mismo año, afirmó haber conocido a la hija de la pareja presidencial, de la que nunca antes se había escuchado. “Sujeté a su bebé Ju Ae y también hablé con Ri”, dijo Rodman a The Guardian. “Es un buen padre y tiene una familia hermosa”, agregó el ex deportista.

Finalmente, en agosto de 2017, las noticias sobre otro niño, al parecer un tercero, se difundieron en los medios. Esta información basada en informes de inteligencia surcoreana.

Los espías no pudieron confirmar el nombre, fecha de nacimiento o sexo del supuesto bebé, pero poco después respaldaron la versión de Cheong de que un hijo había nacido en 2010, informó el Times de Londres. No obstante, de ser la información verídica cualquiera de estos niños serían muy pequeños como para asumir una responsabilidad de gobierno.

Cabe destacar que, si en caso se confirme la muerte del Kim, sería su hermana menor, Kim Yo-jong, la posible sucesora del líder supremo del país más hermético del mundo.

